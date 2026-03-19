У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет

Аліна Самойленко
У місцевих не відкриваються навіть сайти з «білого списку» – списку дозволених сайтів

На території Білгородської області зафіксовано масштабний збій у роботі мобільного зв'язку: 18 березня влада вперше вдалася до повного вимкнення мобільного інтернету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Astra

Особливістю цієї ситуації є те, що під обмеження потрапив навіть «білий список» – перелік державних та соціально значущих ресурсів, які зазвичай залишаються доступними під час блокувань.

Місцеві жителі повідомляють, що без використання спеціальних засобів обходу блокувань неможливо скористатися навіть базовими сервісами, такими як «Держпослуги». Водночас, дротовий інтернет у регіоні продовжує працювати у штатному режимі. Також користувачі зазначають, що доступ до мережі залишається можливим через сервіси VPN.

Такі заходи вживаються вперше за весь час посилення безпекового режиму в області. Ситуація спричинила значні незручності для населення, яке звикло до постійного доступу до мережі, та вказує на суттєве обмеження інформаційного простору в регіоні на тлі поточної ситуації.

Як відомо, жителі Москви скаржаться на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. За даними медіа, там вводять так звані білі списки сайтів. 

Проблеми з мобільним інтернетом та зв’язком у столиці Росії фіксують з 6 березня. Це відбувається, мовляв, з міркувань безпеки – операторам зв’язку дали розпорядження обмежити роботу мобільного інтернету в окремих районах міста, з тієї ж причини могли виникнути перебої зі зв’язком.

Раніше повідомлялося, що Кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій.

Також російський диктатор Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне нібито для захисту від нальотів та ударів дронів.

Читайте також

Президент розповів, як прискорити мир
Президент розкрив план швидкого завершення війни
12 березня, 12:34
Стрибок цін на нафту подарував Путіну ресурси для продовження війни в Україні
Війна на Близькому Сході: Politico назвав дострокового переможця
10 березня, 07:56
Під час дефіциту ракет пілоти F-16 збивали дрони бортовими гарматами
Українські F-16 кілька тижнів залишалися без американських ракет
5 березня, 12:12
Україна вперше з 2023 року показала чистий приріст території
Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила
4 березня, 10:35
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Збройні Сили України витісняють противника з укріплених позицій
На Олександрівському напрямку українські воїни звільнили дев'ять населених пунктів
2 березня, 17:18
Внаслідок обстрілу постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади
Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв
2 березня, 13:58
Президент акцентував, що ключовим завданням є своєчасне реагування на повітряні загрози
РФ готує нові масовані удари: Зеленський поділився даними розвідки
1 березня, 21:24
Азаров заявив, що вимоги Кремля може реалізувати лише США
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну
21 лютого, 08:38

У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу
Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю
Україна вимагає від Індії допустити консулів до затриманих українців
Зек, який втратив на війні з Україною ногу, розповів про своє найбільше здивування
РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка

Новини

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
