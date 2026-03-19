У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет

У місцевих не відкриваються навіть сайти з «білого списку» – списку дозволених сайтів

На території Білгородської області зафіксовано масштабний збій у роботі мобільного зв'язку: 18 березня влада вперше вдалася до повного вимкнення мобільного інтернету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Astra.

Особливістю цієї ситуації є те, що під обмеження потрапив навіть «білий список» – перелік державних та соціально значущих ресурсів, які зазвичай залишаються доступними під час блокувань.

Місцеві жителі повідомляють, що без використання спеціальних засобів обходу блокувань неможливо скористатися навіть базовими сервісами, такими як «Держпослуги». Водночас, дротовий інтернет у регіоні продовжує працювати у штатному режимі. Також користувачі зазначають, що доступ до мережі залишається можливим через сервіси VPN.

Такі заходи вживаються вперше за весь час посилення безпекового режиму в області. Ситуація спричинила значні незручності для населення, яке звикло до постійного доступу до мережі, та вказує на суттєве обмеження інформаційного простору в регіоні на тлі поточної ситуації.

Як відомо, жителі Москви скаржаться на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. За даними медіа, там вводять так звані білі списки сайтів.

Проблеми з мобільним інтернетом та зв’язком у столиці Росії фіксують з 6 березня. Це відбувається, мовляв, з міркувань безпеки – операторам зв’язку дали розпорядження обмежити роботу мобільного інтернету в окремих районах міста, з тієї ж причини могли виникнути перебої зі зв’язком.

Раніше повідомлялося, що Кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій.

Також російський диктатор Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне нібито для захисту від нальотів та ударів дронів.