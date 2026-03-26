Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму

Ілля Мандебура
Миколас Алекна є однією з головних зірок литовського спорту
фото: Reuters

Виступи Миколаса Алекни залежать від якості його відновлення

Литовський легкоатлет Миколас Алекна, який є чинним світовим рекордсменом у метанні диска, переніс операцію після повного розриву грудного м'яза. Про це повідомляє «Главком».

Складний початок сезону

Травма сталася під час тренування в США минулого тижня. 23-річний спортсмен оперативно вийшов на зв'язок у соцмережах, опублікувавши фото після хірургічного втручання та подякувавши медичному персоналу і команді Університету Орегону за швидку допомогу в пошуку провідного хірурга країни. За попередніми оцінками спортивних медиків, оптимістичний період відновлення після подібних ушкоджень становить щонайменше шість місяців.

Ця новина стала серйозним ударом для команди «Орегон Дакс», куди Алекна перевівся минулого літа з Каліфорнійського університету. Литовець вважався головним підсиленням сезону і мав на меті під керівництвом відомого тренера Брайана Блутрейха нарешті вибороти титул чемпіона NCAA, який досі йому не підкорювався. Хоча травма, за наявними даними, прийшлася на неметальний бік, вона унеможливлює його виступи в поточному сезоні. Тепер литовець може претендувати на медичне відтермінування, що дозволить йому повернутися до виступів за університет у 2027 році.

Феноменальна кар'єра Алекни

Миколас Алекна – представник славетної спортивної династії, син дворазового олімпійського чемпіона Віргіліюса Алекни. Попередній рік став для нього історичним: він став першою людиною в історії, яка подолала позначку у 75 метрів, відправивши диск на 75,56 м на змаганнях в Оклахомі. Також у його активі срібло Олімпіади-2024 у Парижі, дві срібні нагороди Чемпіонатів світу (2022, 2025) та бронза світової першості 2023. Також він є чемпіоном Європи 2022 та переможцем фіналу Діамантової ліги 2025 року.

Останнім офіційним стартом Алекни перед травмою став чемпіонат світу 2025 у Токіо, де він виборов срібло. Наразі вся увага атлета зосереджена на тривалій реабілітації, а терміни його повернення на міжнародну арену залишаються відкритими.

МОК ухвалив рішення щодо участі трансгендерів у жіночих змаганнях
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму
Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
«Дрони літають». Ексхокеїст збірної РФ не вірить у матчі Росії з США та Канадою
Колишній тренер «Шахтаря» вибув із перегонів за роботу в кризовому гранді Англії
