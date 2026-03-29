СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга

Максим Бурич
Спецоперація проведена у тісній взаємодії з Силами оборони

У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області. Це вже четвертий результативний удар по нафтовій логістиці ворога на Балтиці за останній тиждень, що фактично паралізує ключовий експортний хаб РФ. Внаслідок спецопераціх виникла масштабна пожежа та серйозні руйнування об’єктів, через які Кремль фінансує війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною  російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію», – зазначив т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

За даними розвідки, через «Усть-Лугу» здійснювався експорт сировини за допомогою суден так званого «тіньового флоту». Тепер цей логістичний ланцюжок зазнав суттєвих втрат – на кадрах з місця подій видно ураження низки цистерн та технологічного обладнання.

Лише за останні сім днів дрони СБУ, ГУР, ССО та інших підрозділів Сил оборони двічі атакували «Усть-Лугу», спричинивши пожежі, які ворог не міг загасити годинами. Уражено порт «Приморськ» – ще один стратегічний нафтовий хаб, де зафіксовано влучання у резервуарний парк. Системність атак уже змусила російських експортерів готуватися до оголошення форс-мажору через неможливість безпечного завантаження танкерів.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня безпілотники атакували Ленінградську та Волгоградську області у Росії. Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.

Як відомо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Наразі рятувальні підрозділи ліквідують займання на території порту.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. 

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. 

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ. 

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

