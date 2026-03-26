25-річний канадський хокеїст помер від раку

Артем Худолєєв
Вінтертон провів два сезони в OHL
фото: Ontario Hockey League

Вінтертон виступав за команди OHL «Флінт Файрбердз» та «Ошава Дженералс»

Колишній канадський нападник клубів юніорської Хокейної ліги Онтаріо (OHL) Джейкоб Вінтертон помер у віці 25 років від онкології. Про це повідомила прес-служба OHL, інформує «Главком».

Хокейна ліга Онтаріо висловила свої співчуття сім'ї та друзям Вінтертона.

Вінтертон провів два сезони в OHL, виступаючи за команди «Флінт Файрбердз» та «Ошава Дженералс». У 125 матчах він набрав 37 очок (18 закинутих шайб + 19 результативних передач).

Пізніше форвард упродовж чотирьох сезонів грав за команду Гуелфського університету.

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал. За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри. 

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Клуб Ягупової завершив боротьбу у плейоф чемпіонату Туреччини
25-річний канадський хокеїст помер від раку
Лукашов набрав 13 очок у Латвійсько-естонській лізі
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

