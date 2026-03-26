25-річний канадський хокеїст помер від раку

Вінтертон виступав за команди OHL «Флінт Файрбердз» та «Ошава Дженералс»

Колишній канадський нападник клубів юніорської Хокейної ліги Онтаріо (OHL) Джейкоб Вінтертон помер у віці 25 років від онкології. Про це повідомила прес-служба OHL, інформує «Главком».

Хокейна ліга Онтаріо висловила свої співчуття сім'ї та друзям Вінтертона.

Вінтертон провів два сезони в OHL, виступаючи за команди «Флінт Файрбердз» та «Ошава Дженералс». У 125 матчах він набрав 37 очок (18 закинутих шайб + 19 результативних передач).

Пізніше форвард упродовж чотирьох сезонів грав за команду Гуелфського університету.

