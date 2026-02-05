Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день

Довгоочікувані Зимові Олімпійські Ігри-2026 розпочалися першими змаганнями

У середу, 4 лютого 2026 року, стартували перші змагання на Олімпійських Іграх-2026. Про це повідомляє «Главком».

Перші тренування для українських спортсменів

Розпочати програму Олімпіади традиційно випало керлінгу, де розпочався турнір змішаних пар. Україна в цьому виді не представлена в Італії.

Проте паралельно зі змаганнями відбувалися тренування для представників гірськолижного спорту (у швидкісному спуску) та санного спорту (в одиночних чоловічих санях). Саме там Україна і була представлена у так званий «мінус другий» день (день за 2 доби до церемонії відкриття) головного старту чотириріччя.

Виступ Дмитра Шеп'юка у швидкісному спуску

Першим українцем, який потрапив до об'єктиву камер в Італії, став гірськолижник Дмитро Шеп'юк. Дебютант Олімпійських Ігор провів першу тренувальну спробу в швидкісному спуску – одній з найбільш небезпечних дисциплін. 20-річний спортсмен завершив тренування на 40-й позиції, поступившись лідеру 13,15 секунди.

Перший старт уже приніс неприємні новини. Зокрема, п'ять спортсменів не зуміли завершити спуск трасою, а один з них не зумів без допомоги покинути трасу. Йдеться про норвежця Фредріха Меллера, який зазнав важкого падіння і був евакуйований за допомогою гелікоптера. Наразі інформації про те, який стан у спортсмена і чи виступить він в Італії, немає.

Переможцем першого тренування став американець Раян Кохран-Зігль. Він двічі цього сезону підіймався на п'єдестал етапів Кубка світу в даунгілі (інша назва швидкісного спуску), а за свою кар'єру ставав віцечемпіоном Олімпіади-2018 у супергіганті.

Заїзди Андрія Мандзія та Антона Дукача у санному спорті

Двома іншими українськими спортсменами, які брали участь у дебютному дні Олімпіади, стали санкарі Андрій Мандзій та Антон Дукач. Вони вже мали змогу цього сезону випробувати свої сили на тестових змаганнях на треку в Кортіні-д'Ампеццо.

Під час першого заїзду Дукач був кращим з українців, показавши шістнадцятий час. Він програв менш, ніж дев'ять десятих секунди одному з головних фаворитів змагань, Йонасу Мюллеру. У другій спробі українцеві вдалося ще краще себе проявити, зупинившись за крок до топ-10. Цього разу він програв лідеру, яким був Домінік Фішналер, понад п'ять десятих секунди.

Андрій Мандзій також зумів покращити свої виступи від спроби до спроби. У першому тренувальному раунді п'ятиразовий учасник Олімпіад був 25-м (відставання від лідера склало 2,5 секунди), а вже в наступному він був 22-м з програшем у півтори секунди.

Виступи у «мінус перший» день

У наступний змагальний день, 5 лютого 2026 року, усі ці представники знову з'являться на свої тренувальні спроби. Також до переліку додадуться представниці одномісних саней Юліанна Туницька та Олена Смага.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.