Титулований український баскетболіст підсилив лідера вищої ліги



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Максим Івшин повернувся в гру БК «Тернопіль»

Максим Івшин повернувся у «Тернопіль» після того, як не зміг працевлаштуватися в Суперлізі

Лідер Західної конференції вищої ліги чемпіонату України баскетбольний клуб «Тернопіль» повернув до свого складу колишнього гравця збірної України і триразового чемпіона України Максима Івшина.

34-річний Максим Івшин – чемпіон України 2007, 2008, 2010 років, фіналіст Кубка ФІБА 2007 року, володар Кубка України 2015 року, гравець національної збірної України 2006-2008 років, колишній гравець маріупольського «Азовмаша», «Донецька», київського «Будівельника», «Черкаських Мавп», криворізького «Кривбаса». Кінцівку попереднього сезону Івшин провів у «Тернополі», а до того виступав за «Ферровіаріо Бейра» (Мозамбік) та «Ловчен» (Чорногорія).

Максим виступає на позиції центрового, його ріст – 210 см.

Цікаво, що наставник тернополян Дмитро Забірченко та Івшин були одноклубниками в «Донецьку», «Кривбасі» та «Будівельнику».

«У Максима була травма і ми йому пропонували залишитися в Тернополі ще влітку, - каже Забірченко в коментарі клубній прес-службі. – Але він вирішив не поспішати, сподіваючись, що працевлаштується в одному з клубів Суперліги. Так досі й чекав. Зателефонував йому і кажу: «Максе, вже Суперліга не підбере. Давай до нас». Він погодився і приїхав.

Повинен сказати, що для нас то дуже суттєве підсилення напередодні поєдинків плей-оф. Бо проблеми з великими гравцями відчувалися. Нас через це обігрували «Старий Луцьк», «ДіДіБао». Один в один стримувати суперників не могли, тому доводилося змінювати систему оборони. З приходом Івшина передня лінія має підсилитися».

Максим уже провів з «Тернополем» перші тренування. Дебют нового біґмена в складі галичан може відбутися уже 29 лютого, у матчі проти «Черкаських Мавп-2».