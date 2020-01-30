  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Титуловану українську легкоатлетку обурило перенесення чемпіонату світу через коронавірус

    • Розсилка
    Ганна Касьянова засмучена, бо розраховувала виступити на зимовій світовій першості - Титуловану українську легкоатлетку обурило перенесення чемпіонату світу через коронавірус
    Ганна Касьянова засмучена, бо розраховувала виступити на зимовій світовій першості
    Фото із соцмереж

    Ганна Касьянова вважає, що з легкою атлетикою зараз щось не те

    Чемпіонку світу-2013 із семиборства, українську легкоатлетку Ганну Касьянову обурило скасування чемпіонату світу в приміщенні, який мав відбутися в середині березня в китайському Нанкіні. Причиною рішення IAAF став коронавірус.

    «Мені одній здається, що останнім часом з легкою атлетикою відбувається щось не те? – запитала своїх підписників Ганна. – З останнього: чемпіонат світу в жовтні і проведення його в Досі, де багато спортсменів страждали від кліматичних умов і не тільки. Тепер – взагалі ануляція (можна назвати і перенесення, але для всіх це не змінює сенсу, це реальна ануляція) цьогорічного зимового чемпіонату світу.

    Але ж чимало країн, в яких немає загрози вірусу, готові прийняти змагання в короткі терміни. І час поки ще є. Чому ні? Чекаємо, що ж може бути далі. Всі тренувальні цикли спортсменів, їх здоров'я, амбіції і багато-багато іншого зовсім не враховуються при прийнятті рішень. Бо «спортсмен» - то головний учасник всього «спортивного руху» і чиї як не його інтереси повинні бути в пріоритеті?»

    Зауважимо, що Ганна Касьянова збирається набрати форму після народження дитини і відібратися на цьогорічні Олімпійські ігри в Токіо.

     Читайте також: Найгарніша пара української легкої атлетики: Фату на нашому весіллі може нести донечка
    чемпіонат світу Ганна Касьянова IAAF легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ