Титуловану українську легкоатлетку обурило перенесення чемпіонату світу через коронавірус



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Ганна Касьянова засмучена, бо розраховувала виступити на зимовій світовій першості Фото із соцмереж

Ганна Касьянова вважає, що з легкою атлетикою зараз щось не те

Чемпіонку світу-2013 із семиборства, українську легкоатлетку Ганну Касьянову обурило скасування чемпіонату світу в приміщенні, який мав відбутися в середині березня в китайському Нанкіні. Причиною рішення IAAF став коронавірус.

«Мені одній здається, що останнім часом з легкою атлетикою відбувається щось не те? – запитала своїх підписників Ганна. – З останнього: чемпіонат світу в жовтні і проведення його в Досі, де багато спортсменів страждали від кліматичних умов і не тільки. Тепер – взагалі ануляція (можна назвати і перенесення, але для всіх це не змінює сенсу, це реальна ануляція) цьогорічного зимового чемпіонату світу.

Але ж чимало країн, в яких немає загрози вірусу, готові прийняти змагання в короткі терміни. І час поки ще є. Чому ні? Чекаємо, що ж може бути далі. Всі тренувальні цикли спортсменів, їх здоров'я, амбіції і багато-багато іншого зовсім не враховуються при прийнятті рішень. Бо «спортсмен» - то головний учасник всього «спортивного руху» і чиї як не його інтереси повинні бути в пріоритеті?»

Зауважимо, що Ганна Касьянова збирається набрати форму після народження дитини і відібратися на цьогорічні Олімпійські ігри в Токіо.