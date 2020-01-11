Ексрекорсмен світу в марафонському бігу погорів на вживанні допінгу



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Вілсон Кіпсанґ - перший з топових кенійських чоловіків-марафонців, який згорів на допінгу Athletics Weekly

Вілсон Кіпсанґ – єдина людина, яка перемагала в марафоні Еліуда Кіпчоґе

Кенійська зірка бігу Вілсон Кіпсанґ отримав допінгове відсторонення за статтею «Пропуски допінг-тестів, фальсифікація або спроба фальсифікації допінг-проби».

Вілсон Стівен Кіпротіч Кіпсанґ - екс-рекордсмен світу в марафоні (результат – 2:03.23, встановлений у Берліні в 2013-му), бронзовий призер Олімпіади-2012, п'ятиразовий переможець марафонів-мейджорів (двічі у Лондоні, у Берліні, Нью-Йорку і Токіо) і ще чотири рази був там серед призерів.

Кіпсанґ – єдиний бігун, який обіграв Еліуд Кіпчоґе на марафоні – якраз у Берліні-2013. Тоді Кіпчоґе був другим – 2:04.05.

Кіпсанґ перший кенійський чоловік-марафонець найтоповішого рівня, який потрапив у мережива антидопінгу. Серед кенійських жінок є і олімпійські чемпіонки і переможниці найбільших марафонів світу.