  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ексрекорсмен світу в марафонському бігу погорів на вживанні допінгу

    • Розсилка
    Вілсон Кіпсанґ - перший з топових кенійських чоловіків-марафонців, який згорів на допінгу - Ексрекорсмен світу в марафонському бігу погорів на вживанні допінгу
    Вілсон Кіпсанґ - перший з топових кенійських чоловіків-марафонців, який згорів на допінгу
    Athletics Weekly

    Вілсон Кіпсанґ – єдина людина, яка перемагала в марафоні Еліуда Кіпчоґе

    Кенійська зірка бігу Вілсон Кіпсанґ отримав допінгове відсторонення за статтею «Пропуски допінг-тестів, фальсифікація або спроба фальсифікації допінг-проби».

    Вілсон Стівен Кіпротіч Кіпсанґ - екс-рекордсмен світу в марафоні (результат – 2:03.23, встановлений у Берліні в 2013-му), бронзовий призер Олімпіади-2012, п'ятиразовий переможець марафонів-мейджорів (двічі у Лондоні, у Берліні, Нью-Йорку і Токіо) і ще чотири рази був там серед призерів.

    Кіпсанґ – єдиний бігун, який обіграв Еліуд Кіпчоґе на марафоні – якраз у Берліні-2013. Тоді Кіпчоґе був другим – 2:04.05.

    Кіпсанґ перший кенійський чоловік-марафонець найтоповішого рівня, який потрапив у мережива антидопінгу. Серед кенійських жінок є і олімпійські чемпіонки і переможниці найбільших марафонів світу.

     Читайте також: Кенієць Кіпчоґе став першою людиною, яка вибігла марафон з двох годин
    допінг марафон легка атлетика Еліуд Кіпчоґе Вілсон Кіпсанґ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ