Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
Єгор Якушенко у фіналі вагової категорії до 97 кг здолав суперника з Казахстану

Надзвичайно успішно розпочали виступи українські борці на чемпіонаті світу U23

Українські борці греко-римського стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті світу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Надзвичайно успішно розпочали виступи українські борці на чемпіонаті світу U23, що упродовж 20-27 жовтня проходить в Новому-Саді (Сербія).

Борці греко-римського стилю завоювали чотири медалі: дві золоті та дві срібні, що дозволило їм стати другими у командному заліку.

Єгор Якушенко у фіналі вагової категорії до 97 кг здолав суперника з Казахстану (6:1). Для 19-річного Єгора це перша нагорода найвищого ґатунку на змаганнях такого рівня. Раніше він двічі здобував «золото» на світових першостях серед спортсменів до 20 років.

Ірфан Мірзоєв у фінальному поєдинку вагової категорії до 77 кг був сильнішим за опонента з Грузії (4:1). Для 21-річного Ірфана це друга нагорода чемпіонату світу: у 2023 році він піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани.

Іван Чмир у фіналі вагової категорії до 87 кг зупинився за крок від золота, здобувши «срібло». Для українця це дебютна нагородна чемпіонату світу.

Руслан Абдієв у фіналі вагової категорії до 82 кг піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани. Зазначимо, що Руслан вперше зійшов на подіум світової першості U23.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт греко-римська боротьба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК погодив для змагань річку у Австралії
В Австралії річку з крокодилами схвалено для Олімпіади-2032
Вчора, 15:18
Переможницею багатоборства стала Онофрійчук
Українки перемогли вихованок коханки Путіна та здобули золото клубного чемпіонату світу
13 жовтня, 13:39
Софія Ніколаєва здобула бронзу
Юна українська бадмінтоністка стала призеркою турніру в Австрії
10 жовтня, 12:48
Україна набрала 33 бали на чемпіонаті світу
Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
9 жовтня, 18:11
Жасан отримав від ФБУ автомобіль
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
6 жовтня, 17:48
Єлизавета Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у чотири роки
Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка
5 жовтня, 20:58
Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби
Зіркова українська спортсменка повідомила про вагітність
3 жовтня, 20:33
Кличко: Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на президенство у WB, принаймні поки що
Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing
2 жовтня, 12:08
Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного
Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного
27 вересня, 15:00

Новини

Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
Російська велогонщиця зламала ключицю і отримала струс мозку після падіння на чемпіонаті світу
Російська велогонщиця зламала ключицю і отримала струс мозку після падіння на чемпіонаті світу
Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи
Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи
Усі результати другого туру Ліги конференцій
Усі результати другого туру Ліги конференцій
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua