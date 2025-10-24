Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23

Єгор Якушенко у фіналі вагової категорії до 97 кг здолав суперника з Казахстану

Надзвичайно успішно розпочали виступи українські борці на чемпіонаті світу U23

Українські борці греко-римського стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті світу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Надзвичайно успішно розпочали виступи українські борці на чемпіонаті світу U23, що упродовж 20-27 жовтня проходить в Новому-Саді (Сербія).

Борці греко-римського стилю завоювали чотири медалі: дві золоті та дві срібні, що дозволило їм стати другими у командному заліку.

Єгор Якушенко у фіналі вагової категорії до 97 кг здолав суперника з Казахстану (6:1). Для 19-річного Єгора це перша нагорода найвищого ґатунку на змаганнях такого рівня. Раніше він двічі здобував «золото» на світових першостях серед спортсменів до 20 років.

Ірфан Мірзоєв у фінальному поєдинку вагової категорії до 77 кг був сильнішим за опонента з Грузії (4:1). Для 21-річного Ірфана це друга нагорода чемпіонату світу: у 2023 році він піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани.

Іван Чмир у фіналі вагової категорії до 87 кг зупинився за крок від золота, здобувши «срібло». Для українця це дебютна нагородна чемпіонату світу.

Руслан Абдієв у фіналі вагової категорії до 82 кг піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани. Зазначимо, що Руслан вперше зійшов на подіум світової першості U23.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.