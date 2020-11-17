У 1990 році форвард Джузеппе Лоренцо покинув поле вже на 10 секунді матчу

підготували для вас топ найшвидших вилучень гравців з поля в історії футболу.

Офіційний рекорд

Футбол — це агресивна і контактна гра. Іноді спортсмени не можуть стримати емоцій, через що і відбуваються конфлікти між сторонами. На жаль, таке зовсім не рідкість. Гравець отримує червону картку, після чого видаляється з поля. Таке може статися при особливо жорсткому перехопленні м'яча, зіткненні, агресивній поведінці з боку футболіста. До видалення арбітри вдаються в крайньому випадку, перед цим неодноразово попередивши спортсмена про порушення правил. Але буває і по-іншому. Ми підготували для вас топ найшвидших вилучень в історії футболу, коли гравець дійсно виходив на поле «на хвилинку». А що якщо цей гравець — легіонер, за покупку якого клуб виклав цілі мільйони? Наші колеги з sectorbet

Найшвидшим видаленням в футболі вважається прецедент в матчі «Болоньї» проти «Парми». Він стався 9 грудня 1990 року. Нападаючий Джузеппе Лоренцо покинув поле вже на 10 секунді матчу. Справа в тому, що спортсмен вдарив суперника в обличчя кулаком, в результаті чого той впав. Арбітр призупинив матч, видалив з поля скандального Лоренцо, після чого гра продовжилася.

У 2007 році журнал The Times помістив Джузеппе на 12 місце в списку 50 найбільш агресивних і проблемних футболістів за всю історію. Як не дивно, Лоренцо виявився відносно непоганим тренером. Він 4 роки тренував юніорів і непрофесіоналів поки не пішов на спочинок в 2012 році. Зараз йому 55.



Рекорд серед непрофесіоналів

У 2008 році «досягнення» Лоренцо перевершив англієць Девід Пратт. Прецедент зафіксували під час матчу «Чіппенхем Таун» — «Бешлі». 21-річний Девід отримав свою картку вже на четвертій секунді матчу. Після того, як арбітр оголосив про початок гри, Пратт розбігся і стрибнув двома ногами в корпус півзахисника «Бешлі» на ім'я Кріс Ноулз. На щастя, той постраждав не дуже сильно. За гарячу вдачу рефері тут же відправив Пратта на лаву. Цей прецедент гідний якої-небудь комедії в стилі «Костолома» або «Великого Куша». На жаль, рекорд не зафіксували, оскільки матч проходив серед непрофесіоналів, а шкода. Цікаво, але самого Пратта в команді характеризують як людину «м'яку і неконфліктну».

Стівен Джерард

Арбітр вилучив футболіста після грубого фолу через 38 секунд. Прецедент стався під час матчу «Ліверпуль» — «Манчестер Юнайтед». Після того, як Стівен вийшов на заміну, він дуже сильно наступив на ногу противнику, через що той впав. Арбітр показав Джерарду червону картку, і той відправився на лаву. На відміну від інших футболістів в цьому топі, Джерард — професіонал, який здебільшого вміє себе тримати в руках. Сам Стівен зізнався, що «його вчили ненавидіти «МЮ» з дитинства», чим можна пояснити його поведінку на полі.





Джейсон Кроу

Англійський півзахисник «Арсеналу» примудрився відзначитися в дебютному матчі за свій клуб. У грі проти «Бірмінгема» він вийшов на заміну в додатковий час. Через 33 секунди Джейсон допустив серйозний фол проти Мартіна О'Коннора, після чого був тут же видалений на лаву. Перший матч Кроу став для нього останнім. Його «попросили» з «Арсеналу», після чого продовжити кар'єру футболіста вже не вдалося. Зараз йому 42, і він грає в якомусь заштатному клубі.





Кевін Прессман

Прецедент мав місце в матчі «Шеффілд Уенсдей» — «Вулверхемптон». На рахунку Прессмана більше 500 ігор, його позиція — голкіпер. За рідний клуб він провів більше 480 матчів. Англійська преса навіть назвала Кевіна одним з кращих голкіперів Прем'єр Ліги. У позначеному матчі не було нічого кримінального. Причиною для видалення послужив зайвий запал футболіста. Відразу після свистка оборона «Шеффілда» тріщала по швах, м'яч опинився у противника. Прессман захистив ворота на 13 секунді. Він відбив м'яч рукою, але забув, що в цей момент перебуває за межами штрафної зони. В результаті спортсмен отримав картку. У 2009 році він закінчив кар'єру, став членом «команди майстерності» рідного клубу і займається тренуваннями юніорів. Прессман відмінний голкіпер, зараз він передає свої навички новачкам.