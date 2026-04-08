Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запропонував Ірану «спільний бізнес»: подробиці

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

США відклали удари після сигналу Тегерана про готовність відновити судноплавство

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу домовленість з Іраном щодо відкриття Ормузької протоки та тимчасове призупинення запланованих ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал ABC News.

Трамп встановив дедлайн для Тегерана – до вечора вівторка повністю відновити роботу Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світової торгівлі нафтою. У разі відмови США погрожували масштабними атаками по критичній інфраструктурі Ірану.

За кілька годин до завершення ультиматуму президент США заявив про готовність призупинити заплановані бомбардування на два тижні. Умовою стало відкриття протоки для безпечного судноплавства.

Зі свого боку міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив: «Безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень». Трамп також заявив про ідею «спільного підприємства» з Іраном щодо управління рухом у протоці. Деталі цієї пропозиції наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що Ізраїль підтримує рішення президента США Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван. За словами ізраїльського прем’єра, Ізраїль погоджується на паузу за умови негайного відкриття морських шляхів Іраном і повного припинення атак на США, Ізраїль та країни регіону. Крім того, Єрусалим підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на усунення ядерної, ракетної та терористичної загрози з боку Ірану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю. Глава Білого дому анонсував «багато позитивних дій», заявивши, що Іран найближчим часом зможе розпочати процес відбудови.

До слова, світові ціни на нафту різко знизилися після заяв США та Ізраїлю про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном. Ринки миттєво відреагували на перспективу деескалації конфлікту та можливе відновлення стабільних поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку

Читайте також:

Теги: Іран США нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua