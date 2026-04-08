Трамп запропонував Ірану «спільний бізнес»: подробиці

США відклали удари після сигналу Тегерана про готовність відновити судноплавство

Президент США Дональд Трамп заявив про можливу домовленість з Іраном щодо відкриття Ормузької протоки та тимчасове призупинення запланованих ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал ABC News.

Трамп встановив дедлайн для Тегерана – до вечора вівторка повністю відновити роботу Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світової торгівлі нафтою. У разі відмови США погрожували масштабними атаками по критичній інфраструктурі Ірану.

За кілька годин до завершення ультиматуму президент США заявив про готовність призупинити заплановані бомбардування на два тижні. Умовою стало відкриття протоки для безпечного судноплавства.

Зі свого боку міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив: «Безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень». Трамп також заявив про ідею «спільного підприємства» з Іраном щодо управління рухом у протоці. Деталі цієї пропозиції наразі не розкриваються.

Нагадаємо, що Ізраїль підтримує рішення президента США Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван. За словами ізраїльського прем’єра, Ізраїль погоджується на паузу за умови негайного відкриття морських шляхів Іраном і повного припинення атак на США, Ізраїль та країни регіону. Крім того, Єрусалим підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на усунення ядерної, ракетної та терористичної загрози з боку Ірану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю. Глава Білого дому анонсував «багато позитивних дій», заявивши, що Іран найближчим часом зможе розпочати процес відбудови.

До слова, світові ціни на нафту різко знизилися після заяв США та Ізраїлю про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном. Ринки миттєво відреагували на перспективу деескалації конфлікту та можливе відновлення стабільних поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку