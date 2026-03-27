Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу

Рубіо запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на виведення українських військ із Донбасу. Про це він сказав під час пресконференції, передає «Главком».

Марко Рубіо запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ. «Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда», – сказав він.

За словами Рубіо, українській стороні донесли іншу позицію: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни.

«Це не було пов'язано з умовою «якщо тільки він не віддасть територію». Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда», – додав держсекретар США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив він.

Глава України наголосив, що такий крок створює серйозні ризики для безпеки як України, так і Європи, оскільки Росія отримає контроль над укріпленими оборонними позиціями.

Зокрема, президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину.