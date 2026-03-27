Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу
Рубіо зробив заяву про гарантії безпеки
Рубіо запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на виведення українських військ із Донбасу. Про це він сказав під час пресконференції, передає «Главком».

Марко Рубіо запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ. «Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда», – сказав він.

За словами Рубіо, українській стороні донесли іншу позицію: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни.

«Це не було пов'язано з умовою «якщо тільки він не віддасть територію». Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда», – додав держсекретар США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив він.

Глава України наголосив, що такий крок створює серйозні ризики для безпеки як України, так і Європи, оскільки Росія отримає контроль над укріпленими оборонними позиціями.

Зокрема, президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину.

Читайте також

Час не є нейтральним фактором для всіх
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
15 березня, 21:01
США розглянули захоплення острова Харк
США розглянули захоплення головного нафтового терміналу Ірану
8 березня, 12:47
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
11 березня, 21:22
США витратили понад $11 млрд за перші дні війни з Іраном
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
12 березня, 02:39
За словами американського президента, Іран не здатен протистояти військовій силі США
Трамп оголосив про удар по «перлині іранської нафтової індустрії»
14 березня, 01:42
У США зафіксовано падіння рівня демократії та свободи слова
У США зафіксовано падіння рівня демократії та свободи слова
19 березня, 05:50
Вашингтон намагається віддалити Лукашенка від російського диктатора Володимира Путіна
Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа
20 березня, 18:20
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії 19 березня у Білому домі
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
21 березня, 07:34
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Reuters: США застосовують морські дрони у війні з Іраном
Сьогодні, 00:33

США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву
США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву
Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу
Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
Війна проти Ірану виснажує запаси Tomahawk у США: Пентагон б'є на сполох
Війна проти Ірану виснажує запаси Tomahawk у США: Пентагон б'є на сполох
Шведи відпустили росіян, підозрюваних у порушенні санкцій: що відомо
Шведи відпустили росіян, підозрюваних у порушенні санкцій: що відомо

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
