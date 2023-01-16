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Трансфер Мудрика. Стало відомо, куди Ахметов спрямує кошти

Олександра Садова
glavcom.ua
Трансфер Мудрика. Стало відомо, куди Ахметов спрямує кошти
Михайло Мудрик
фото з відкритих джерел

Кошти підуть на покриття різних потреб — від надання медичної та ортопедичної допомоги та психологічної підтримки до задоволення конкретних запитів

Власник ФК «Шахтар» Рінат Ахметов виділив 25 мільйонів доларів (1 мільярд гривень), які англійський клуб «Челсі» заплатив за вінгера Михайла Мудрика, на допомогу захисникам Маріуполя. Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

У заяві Ахметов зазначив, що кошти підуть на покриття різних потреб — від надання медичної та ортопедичної допомоги та психологічної підтримки до задоволення конкретних запитів. Він запевнив, що для забезпечення прозорості в проєкті буде професійна незалежна команда, яка буде підтримувати зв'язок із захисниками «Азовсталі», їхніми сім'ями, медичними працівниками та волонтерами.

«Я прийняв рішення запустити «Серце Азовсталі» – проєкт, покликаний допомогти захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів. Їх акти хоробрості не мають собі рівних в сучасній історії. Саме вони, їхня жертовність і мужність допомогли стримати ворога в перші місяці війни і дали всім нам відчути неминучість Перемоги України зараз», – йдеться на сайті.

За словами Ахметова, він пишається досягненнями Михайла Мудрика та впевнений, що Європа оцінить його гру. З іншого боку, він вважає, що з такими гравцями навпаки потрібно вигравати європейські трофеї, але в умовах війни це неможливо.

«З іншого боку, я ніколи не робив секретом, що моя мрія – завоювати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців як Мудрик, треба запрошувати в наш клуб, на наш український чемпіонат, і ми повинні з такими гравцями вигравати європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають в топ-клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, оскільки в Україні триває жахлива і несправедлива війна, яку веде проти нас Російська Федерація. Але я впевнений, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч проти «Челсі» на «Донбас Арені» в українському Донецьку. Ми повинні зробити все можливе, щоб наблизити цей день», – додав Ахметов.

Нагадаємо, тривали переговори між «Арсеналом» та «Шахтарем» по трансферу вінгера Михайла Мудрика. Клуби погодили загальну суму трансферу – €85-90 млн. Вони вирішували, яка частка цих грошей буде у вигляді фіксованої ціни, а яка у вигляді бонусів.

Хавбек «Шахтаря» та збірної України 22-річний Михайло Мудрик підписав контракт з лондонським «Челсі». Згідно з інформацією британських ЗМІ, англійський клуб заплатить гірникам за Мудрика 70 мільйонів євро у вигляді фіксованої суми. Крім того, передбачаються 30 мільйонів у вигляді бонусів. Частина бонусів залежатиме від перемоги лондонців в чемпіонаті Англії або Лізі чемпіонів.

Таким чином, цей трансфер став найдорожчим в історії українського футболу. До цього рекордним було підписання контракту Андрія Шевченка в «Челсі» у сезоні 2006/07 – тоді «Мілан» отримав за нападника 43,88 мільйона євро.

Контракт Мудрика розрахований до літа 2031 року. Британські ЗМІ стверджують, що Мудрик отримуватиме 7,5 млн євро на рік (100 тисяч фунтів (105 тисяч євро) щотижня).

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Теги: ФК «Шахтар» Михайло Мудрик ФК Челсі Рінат Ахметов

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