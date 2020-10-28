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    Український футболіст у нетверезому стані скоїв масштабну ДТП (фото)

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    Дмиттро Кравченко наробив лиха собі й оточуючим - Український футболіст у нетверезому стані скоїв масштабну ДТП (фото)
    Дмиттро Кравченко наробив лиха собі й оточуючим
    Світлина - Олег Дубина

    В аварії зіткнулося три автівки

    Футболіст «Металіста-1925» Дмитро Кравченко, будучи в нетверезому стані, став винуватцем ДТП.

    Сьогодні вранці, 28 жовтня, о п’ятій ранку на проспекті Лева Ландау в Харкові зіткнулися три автомобілі – Audi, ГАЗ і BMW. «Водій Audi перевищив швидкість і не витримав дистанцію, в результаті чого автомобіль врізався в металеву огорожу. Після цього машина зіткнулася з вантажівкою ГАЗ, а той за інерцією протаранив BMW. В аварії ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні облуправління патрульної поліції Харкова.

    У порушника, яким виявився 25-річний півоборонець футбольного клубу «Металіст-1925» Дмитро Кравченко, правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. «Драґер» показав 1,85 проміле алкоголю в організмі водія, що перевищує допустиму норму в 9 разів.

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    Український футболіст у нетверезому стані скоїв масштабну ДТП (фото)
    Український футболіст у нетверезому стані скоїв масштабну ДТП (фото)
    Український футболіст у нетверезому стані скоїв масштабну ДТП (фото)
    Український футболіст у нетверезому стані скоїв масштабну ДТП (фото)
    Світлини - Спортивний Харків

    На водія Audi складено адмінпротокол відразу за двома статтями – ст.. 124 (порушення правил дорожнього руху) і 130 (їзда в нетверезому стані) КУпАП.

    Дмитро Кравченко родом з Полтави, де в місцевій «Ворсклі» почав свою професійну кар'єру. Свого часу гравець отримував виклики до збірних України U18, U19 і U20. До лав «Металіста-1925» гравець влився влітку цього року. У першій лізі-2020/2021 Кравченко провів 6 матчів, забив 1 гол.

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    Харків ДТП ФК «Металіст» Перша ліга Дмитро Кравченко
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