  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» не зміг переграти «Ворсклу» в українській Прем’єр-лізі

    • Розсилка
    Владислав Кулач забив п'ятий м'яч у сезоні - «Шахтар» не зміг переграти «Ворсклу» в українській Прем’єр-лізі
    Владислав Кулач забив п'ятий м'яч у сезоні
    Світлина - UA-Футбол

    Полтавці залишаються на чолі таблиці

    Донецький «Шахтар» і полтавська «Ворскла» розійшлися миром у стартовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

    Чинні чемпіони провалили старт гри. Впродовж перших 20-ти хвилин нападник полтавців Владислав Кулач на сьомій хвилині рахунок відкрив, а потім не реалізував ще два виходи сам на сам з Анатолієм Трубіним.

    Відігратися «гірникам» вдалося на 33-й хвилині: з передачі Тете ударом метрів з 15-ти нижній кут воріт Дмитра Різника вразив Манор Соломон.

    З 53-ї хвилини «Ворскла» грала в меншості. Центральний оборонець Пап-Аліюн Ндіайє з допомогою порушення зірвав контратаку суперників, сфоливши на Додо, отримав друге попередження і поле покинув.

    Однак, граючи у меншості, полтавці оборонялися організовано і заслужену нічию 1:1 відстояли.

    «Ворскла» продовжує очолювати таблицю, маючи в активі 15 очок. Правда, полтавців може обійти київське «Динамо», у яких на очко менше. Підопічні Мірчі Луческу сьогодні, 24 жовтня, о 17:00 прийматимуть «Олександрію». «Шахтар» має 13 пунктів і йде третім.

     Читайте також: Ліга чемпіонів. Знекровлений коронавірусом «Шахтар» виграв у Мадриді в «Реала» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК Ворскла Тете Манор Соломон Владислав Кулач Анатолій Трубін Додо Дмитро Різник Пап-Аліюн Ндіайє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies