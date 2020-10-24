«Шахтар» не зміг переграти «Ворсклу» в українській Прем’єр-лізі



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Полтавці залишаються на чолі таблиці

Донецький «Шахтар» і полтавська «Ворскла» розійшлися миром у стартовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Чинні чемпіони провалили старт гри. Впродовж перших 20-ти хвилин нападник полтавців Владислав Кулач на сьомій хвилині рахунок відкрив, а потім не реалізував ще два виходи сам на сам з Анатолієм Трубіним.

Відігратися «гірникам» вдалося на 33-й хвилині: з передачі Тете ударом метрів з 15-ти нижній кут воріт Дмитра Різника вразив Манор Соломон.

З 53-ї хвилини «Ворскла» грала в меншості. Центральний оборонець Пап-Аліюн Ндіайє з допомогою порушення зірвав контратаку суперників, сфоливши на Додо, отримав друге попередження і поле покинув.

Однак, граючи у меншості, полтавці оборонялися організовано і заслужену нічию 1:1 відстояли.

«Ворскла» продовжує очолювати таблицю, маючи в активі 15 очок. Правда, полтавців може обійти київське «Динамо», у яких на очко менше. Підопічні Мірчі Луческу сьогодні, 24 жовтня, о 17:00 прийматимуть «Олександрію». «Шахтар» має 13 пунктів і йде третім.