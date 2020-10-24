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    Андрій Шевченко розкритикував ідею створення європейської футбольної Прем’єр-ліги

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    Андрій Шевченко вважає, що&nbsp;ідея створення європейської Прем'єр-ліги несе велику небезпеку для того футболу, до якого ми звикли - Андрій Шевченко розкритикував ідею створення європейської футбольної Прем’єр-ліги
    Андрій Шевченко вважає, що ідея створення європейської Прем'єр-ліги несе велику небезпеку для того футболу, до якого ми звикли
    Світлина - UA-Футбол

    Наставник збірної України вважає, що такий крок сприятиме лише процвітанню й без того упішних

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував інформацію про можливе створення європейської Прем'єр-ліги.

    «Ідея створення європейської Прем'єр-ліги несе велику небезпеку для того футболу, до якого ми звикли. Країни на зразок України потерпатимуть, а процвітати буде тільки еліта. Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях», - написав Шевченко на своїй сторінці в Twitter.

    Повідомлялося, що понад 10 клубів з Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції, серед яких «Ліверпуль» і «Манчестер Юнайтед», ведуть переговори про створення змагань під назвою «Європейська Прем'єр-ліга».

    Організатори планують запустити турнір за підтримки ФІФА вже в 2022 році. Очікується, що в ньому будуть брати участь 16-18 команд. Зараз для змагань шукають інвесторів. Відзначається, що для запуску ліги необхідно $ 6 млрд. Джерелом коштів може стати банк JP Morgan.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Андрій Шевченко Ліга чемпіонів ФК Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
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