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    Усику знайшли нового небитого суперника

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    Непереможний хорват&nbsp;Філіп Хрговіч - Усику знайшли нового небитого суперника
    Непереможний хорват Філіп Хрговіч
    Фото з відкритих джерел

    Українець може піти за титульним поєдинком по іншій боксерській версії

    Олександр Усик втомився чекати на результат перемовин між чемпіонами у суперважкій ваговій категорії «Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі і, не виключено, піде за титульним поєдинком не за версією WBO, а IBF. Йому запропоновано зустрітися в рингу з непереможним хорватом Філіпом Хрговічем, на рахунку якого 12 перемог (10 нокаутом) і жодної поразки.

    «IBF запропонувала Усіку провести поєдинок проти Хрговіча за офіційного претендента. Що думаєте?» – запитав гендиректор K2 Promotions своїх фоловерів.

    В разі успіху в поєдинку з 29-річним Хрговічем Усик отримає статус обов'язкового претендента по лінії IBF. Втім, чемпіонський пояс у цій версії також утримує Ентоні Джошуа. Виходить знову глухий кут, адже Джошуа не хоче відходити від плану здобути всі паски в поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

    Раніше Хрговіч спарингував з Володимиром Кличком, Деонтеєм Уайлдером, Девідом Хеєм.

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    Теги: Александр Усик бокс
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