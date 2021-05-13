Усику знайшли нового небитого суперника

Українець може піти за титульним поєдинком по іншій боксерській версії

Олександр Усик втомився чекати на результат перемовин між чемпіонами у суперважкій ваговій категорії «Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі і, не виключено, піде за титульним поєдинком не за версією WBO, а IBF. Йому запропоновано зустрітися в рингу з непереможним хорватом Філіпом Хрговічем, на рахунку якого 12 перемог (10 нокаутом) і жодної поразки.

«IBF запропонувала Усіку провести поєдинок проти Хрговіча за офіційного претендента. Що думаєте?» – запитав гендиректор K2 Promotions своїх фоловерів.

В разі успіху в поєдинку з 29-річним Хрговічем Усик отримає статус обов'язкового претендента по лінії IBF. Втім, чемпіонський пояс у цій версії також утримує Ентоні Джошуа. Виходить знову глухий кут, адже Джошуа не хоче відходити від плану здобути всі паски в поєдинку проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Раніше Хрговіч спарингував з Володимиром Кличком, Деонтеєм Уайлдером, Девідом Хеєм.