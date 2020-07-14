Тренер «Ліверпуля» здивований, що «Манчестер Сіті» повернули в Лігу чемпіонів



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Юрґен Клопп вважає, що вчора був не найкращий для футболу день Світлина - Goal.com

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Наставник англійського «Ліверпуля» Юрґен Клопп прокоментував скасування дискваліфікації «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів, а також поділився думками про майбутнє правил фінансового Fair play.

«Мою відповідь на це питання потрібно пересунути в кінець прес-конференції, оскільки інакше ніхто не буде слухати іншого. Не знаю, чи можу це коментувати. Це дуже серйозна тема. Важко говорити про це не на рідній мові. Стосовно моєї особистої точки зору, я радий, що «Сіті» зможе грати в Лізі чемпіонів. В іншому випадку у них було б на 10 чи 12 матчів менше.

Чесно кажучи, не думаю, що вчора був хороший день для футболу. Фінансовий Fair play – хороша ідея. Він створений для захисту команд і турнірів, щоб ніхто не міг витрачати надто багато, і для того, щоб клуби отримували гроші з правильних джерел. Я не можу судити в цьому випадку і не роблю цього. Лише сподіваюся, що ми будемо дотримуватися принципів Fair play, бо це добре для футболу. Якщо все перестануть звертати на нього увагу, змагатися буде важче. І якщо багаті клуби і країни зможуть робити, що захочуть, буде складно. З'явиться світова ліга, і все буде залежати від того, хто володіє клубом, а не від назв самих клубів», - цитує Клоппа Liverpool Echo.