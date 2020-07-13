Суд відмінив дискваліфікацію «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів. УЄФА висловила обережну незгоду



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Для CAS порушення фінансового Fair play не є аргументом

Спортивний арбітражний суд (CAS) на своєму офіційному сайті оголосив вердикт у справі про відсторонення «Манчестер Сіті» від Ліги чемпіонів.

Дискваліфікацію англійського клубу було вирішено скасувати. При цьому штраф, який за рішенням УЄФА спочатку становив € 30 млн, скорочений до € 10 млн.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував «міщан» з єврокубків за порушення фінансового Fair play. Клуб звинувачувався в фінансових махінаціях зі спонсорськими контрактами. Початковий термін відсторонення команди становив два сезони, однак манкуніанці подали апеляцію на рішення організації. Через пандемію коронавірусу розгляд справи затягнувся, а винесення вердикту було відкладено на липень.

УЄФА на своєму офіційному сайті виступив із заявою після рішення CAS, у якому в дипломатичній формі дається зрозуміти, що вердикт викликає подив.

«УЄФА бере до відома рішення суду про пом'якшення санкцій, накладених на «Манчестер Сіті» незалежним органом з фінансового контролю за передбачувані порушення правил ліцензування і фінансового Fair play. Відзначаємо, що комісія вважала недостатньо переконливими докази, що підтверджують висновки органу, а також що більшість із передбачуваних порушень були обмежені за часом і виходять за п'ятирічний термін давності, передбачений правилами.

Протягом останніх декількох років фінансовий Fair play зіграв важливу роль в захисті клубів і допомоги їм у досягненні фінансової стійкості, і УЄФА залишається вірний своїм принципам. Надалі ми не будемо коментувати це питання», - йдеться в заяві.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» в першому матчі 1/8 фіналу на виїзді здолав мадридський «Реал» з рахунком 2:1. Зустріч-відповідь відбудеться в серпні.