Тренер «Манчестер Сіті» очікує на швидке повернення українця Зінченка



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Олександр Зінченко 1927.kiev.ua

Пеп Гвардіола сподівається на швидке повернення захисника збірної України

Тренер англійського «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола сподівається на швидке повернення до складу українського захисника Олександра Зінченка.

«Не всі готові до матчу з «Брайтоном», але практично всі у складі. Агаеро майже готовий. Зінченко? Він сказав, що повернеться за 10-12 днів. Сподіваюся, так і буде», - цитує головного тренера клубний Твіттер .

Нагадаємо, український захисник пошкодився в середині першого тайму в матчі проти «Кардиффа» (2:0).

Поточного сезону Зінченко зіграв у 22-х поєдинках, забив 1 м’яч та віддав 5 передач.