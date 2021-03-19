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    Тренер Моурінью буде звільнений з «Тоттенгема» за однієї умови

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    Жозе Моурінью не щастить останнім часом - Тренер Моурінью буде звільнений з «Тоттенгема» за однієї умови
    Жозе Моурінью не щастить останнім часом
    фото з відкритих джерел

    Португальський наставник залишиться без посади, якщо «шпори» не потрапить у топ-4 в Англії

    Поразка з великим рахунком 0:3 від загребського «Динамо» в Лізі Європи і виліт з турніру змусили ЗМІ знову підняти питання про можливе звільнення головного тренера «шпор» Жозе Моурінью. Як повідомляє Daily Mail, португальському фахівцю залишилося не виконати одну умову. А саме – не потрапити до квартету найкращих за підсумками чемпіонату Англії.

    Наставник лондонців перебуває під великим тиском після вильоту команди в 1/8 фіналу єврокубка. Повідомляється, що визначальним буде підсумкове місце, яке «Тоттенхем» займе в АПЛ.

    Представники «шпор» визначилися, що в разі відставки португальського фахівця клуб зробить пропозицію головному тренеру «Лейпцига» Юліану Нагельсману.

    В англійській Прем'єр-лізі після 28 турів «Тоттенгем» набрав 45 очок і зараз займає восьму сходинку в таблиці. Від четвертого місця, яке займає «Челсі», «шпор» віддаляє 6 очок, але вони провели на одну гру менше. Крім того, до квартету лідерів (перші три місця займають «манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед» та «Лестер») прагнуть потрапити також чемпіон «Ліверпуль» і «Евертон».

    До завершення чемпіонату Англії командам залишилося провести по 9-10 матчів.

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    Теги: ФК Тоттнем Готспур Жозе Моурінью
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