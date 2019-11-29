Тренер називав мене «нігером»: хокеїст NHL, українського походження, розповів про расизм у команді



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За свою кар'єру афро-українець нічим суттєвим так і не запам'ятався

Син українки та нігерійця Акім Аліу згадав про расові притискання з боку тренера Національної хокейної ліги

В NHL розгорівся расовий скандал, винуватцем якого став хокеїст українського походження Акім Аліу. Син нігерійця і українки, який до 7 років жив у Києві, згадав про історію 10-річної давнини, коли грав за клуб «Рокфорд». Тоді команду очолював тренер Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Пітерс, який за словами Акіма, простійно принижував його за расовими ознаками. На думку хокеїста, саме це не дозволило йому в повній мірі розкрити свій потенціал.

Аліу каже, що Петерс неодноразово називав його "нігером" і при всіх казав, що той вмикає в роздягальні неправильну музику. «Мене за..бала твоя нігерська музика. Мене вже болить від неї голова", - цитує Пітерса Акім. Також Аліу додав, що Пітерс попросив керівництво Chicago відправити гравця в нижчу лігу.

Слова хокеїста підтвердили двоє партнерів Аліу по «Рокфорду» . Наразі в НХЛ розпочалося розслідування цієї справи, в НХЛ постійно підкреслюють, що хокей - гра для всіх і місця для расизму тут немає.

Зазначимо, що кар’єра Аліу, після гри у «Рокфорді», так і не задалася. Його дійсно відправили в нижчу лігу, потім обміняли в Atlanta Thrashers. За свою кар'єру провів лише 7 матчів в NHL за Calgary (набрав 3 очки), але переважно грав в нижчих заокеанських лігах і Європі, та й то не дуже результативно. Зараз 30-річний Аліу сидить без роботи, тож можливо завдяки скандалу, вирішив всім про себе нагадати.