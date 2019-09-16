Тренер одеського «Чорноморця» подав у відставку



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Відставка Ангела Червенкова збіглася з Днем фізкультурника ФК «Чорноморець»

Ангел Червенков довго мучив себе і оточуючих

Після домашньої поразки 0:1 київській «Оболоні-Бровар» у дев’ятому турі першої ліги болгарський тренер одеського «Чорноморця» Ангел Червенков подав у відставку.

На післяматчевій прес-конференції фахівець сказав те, чого, мабуть, давно чекали одеські любителі футболу: заявив, що попросить керівництво прийняти його відставку.

«Сьогодні команда зробила занадто багато технічних помилок, іноді поступалася в єдиноборствах, тому і програла. Жахливий результат. Я не ніколи не знімаю з себе відповідальності, але хочу, щоб і футболісти демонстрували повагу. Не забувайте, що на полі грають футболісти, і ми всі – тренери, вболівальники, керівництво клубу – залежні від того, як діють гравці. Я зараз буду розмовляти з керівництвом і подам у відставку. Мабуть, щось не виходить у нас, чогось бракує », - заявив Червенков.

Офіційного підтвердження слів болгарського тренера від керівництва клубу поки не надійшло, однак очікується, що відставку Червенкова приймуть.

А в наступному турі «Чорноморець» зіграє на виїзді 21 вересня проти «Кремінь» з Кременчука.

Після дев’яти турів «моряки» мають 10 очок і посідають у таблиці десяте місце.

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