Тренер «Реала» позитивно висловився про перші ігри Леня

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Тренер «Реала» позитивно висловився про перші ігри Леня
Олексію Леню доводиться звикати до відмінностей європейського баскетболу, де інша розмітка та правила
фото: Reuters

Один з найдосвідченіших українців в НБА непогано дебютував за іспанський гранд

Головний наставник мадридського «Реала» Серджо Скаріоло позитивно прокоментував перехід і перші виступи українського центрового Олексія Леня. Про це повідомляє «Главком»

Український баскетболіст, який уклав дворічний контракт до літа 2027 року, повернувся до Європи після 12 сезонів у НБА, щоб вперше зіграти в іспанському чемпіонаті та Євролізі на професійному рівні. Скаріоло відзначив, що клуб давно потребував центрового після відходу Бруно Фернандо, і вдале підписання Леня було важливим кроком, враховуючи те, наскільки насиченим буде ігровий сезон.

Італійський фахівець особливо підкреслив інтелектуальні здібності гравця до швидкої адаптації: «Ми вже деякий час чітко розуміли [що Лень нам потрібен]. Клубу вдалося ухвалити дуже мудре рішення та підписати його в такий напружений сезон з великою кількістю ігор. Очевидно, фізичні дані Олексія, досвід гри та обізнаність на майданчику є цінними».

Хоча Лень дебютував в «ель-класико» Євроліги проти «Барселони», де зіграв близько чотирьох хвилин, його клас проявився у наступній грі чемпіонату Іспанії проти «Ховентута», де він став найрезультативнішим гравцем команди. За 13 хвилин на майданчику українець приніс «Реалу» 12 очок, чим заслужив схвальні відгуки наставника.

Коментуючи загальну форму новачка, Скаріоло зазначив, що Лень має потенціал для подальшого зростання: «Очевидно, він має простір для вдосконалення. Я думаю, що він ще не на 100% готовий фізично, щоб забезпечити той додатковий сплеск енергії, який він принесе, коли настане вирішальна частина сезону, коли всім потрібно бути у найкращій формі».

Водночас, тренер високо оцінив його швидке засвоєння тактики: «Я бачу, що він дуже добре справляється. Ментально він має дивовижну здатність розуміти речі... Враховуючи кількість ігрових комбінацій, які йому довелося вивчити цього тижня, він уже далеко попереду. І, як і всі, він має простір для вдосконалення в усіх аспектах. На особистому рівні, з точки зору розуміння того, як грається гра і як граємо ми, він адаптується дуже добре».

Наразі «Реал» посідає четверте місце в іспанському чемпіонаті (п'ять перемог у шести матчах) та шосте місце в Євролізі (п'ять перемог у дев'яти матчах).

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

