Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
Україна спробує перервати невдалу серію у три поспіль невиходи на головний турнір Європи
Джерело: Федерація баскетболу України

Українська національна команда знову не дорахувалася важливих виконавиць

Жіноча національна збірна України з баскетболу активно готується до старту кваліфікаційного раунду Євробаскета-2027 (основний турнір прийматимуть Бельгія, Фінляндія, Литва та Швеція), який почнеться уже в листопаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування першого раунду підопічні Євгена Мурзіна потрапили до Групи Е, де на них очікує боротьба з командами Чорногорії, Болгарії та Азербайджану. З них далі вийдуть дві найкращі, а також третя збірна, якщо потрапить до трійки найкращих команд з усіх груп.   

Тренерський штаб сформував попередній список, викликаних на стартові матчі кваліфікації, вирішивши обрати тринадцять гравчинь, відсіявши одну за підсумками збору. У задній лінії за Україну традиційно виступатиме головна зірка нашої команди та баскетболістка «Валенсії» у Євролізі Аліна Ягупова. Допомагатимуть їй одні з найкращих гравчинь жіночої Суперліги Кристина Філевич та Анжеліка Ляшко разом з представницями словацького «Шаморина» Кариною Панчук, яка дебютує у лавах національної команди і відома своїми виступами за юніорські збірні з баскетболу 3х3, та Дар'єю Кононученко. 

У передній лінії Україна змогла зібрати тандем з однієї найкращих підбираючих центрових в історії України Тетяни Юркевичус, яка грає в ізраїльському «Хапоелі Беер-Шеві», та лідерки збірної України з баскетболу 3х3 Міріам Уро-Ніле. На підмогу їм виходитимуть новоспечена центрова американської NCAA Євгенія Путра та Анастасія Ковтун, яка вже має непогані виступи у сезоні за «Хомутов» та досвід виступу в Єврокубку. В амплуа важких форвардинь зможуть себе проявити Олена Бойко з грецького «Протеаса» та Христина Кулеша з австрійського «Граца». 

Окремо варто відзначити позицію розігрувальниць, де основна надія, Дар'я Дубнюк, отримала травму в чемпіонаті Польщі та вибула до кінця сезону. Їй на заміну була заявлена Ольга Алексейчик (Сівакова), яка грала на такому рівні раніше та провела успішні перші тижні у Суперлізі, а також Богдана Лапхан, у якої є досвід виступів за молодіжну збірну України. 

Серед інших втрат у складі є одна з лідерок Вікторія Балабан (Кондусь) через вагітність, форвардиня Ольга Яцковець, яка мала у сезоні матч з понад 30 набраними очками у чемпіонаті Словаччини. З невідомих причин не викликані Олеся Малашенко, Вероніка Космач та Ксенія Панькіна. 

Зазнав ротації і склад тренерського штабу, очолюваного порівняно з минулим відбірковим вікном: до роботи продовжують долучатися Євгеній Мурзін та Інна Кочубей, а другим асистентом стала Ганна Шликова. Варто зазначити, що Олена Огороднікова цього разу не зможе взяти участь у роботі національної команди, оскільки отримала виклик до Дефлімпійської збірної України

Євробаскет-2027, Перший раунд.

12 листопада. 20:00. Подгориця, Чорногорія
Чорногорія – Україна

15 листопада. 18:30. Рига, Латвія
Україна – Болгарія

18 листопада. 18:00. Рига, Латвія
Україна – Азербайджан

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

