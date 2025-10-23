Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу

«Мелілья» Крутоуса пробилась до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, обігравши «Самору» 69:63

Українці провели чергові поєдинки за свої іноземні баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Богдан Бринюк дебютував за норвезький «Філлінген» у Північно-європейській баскетбольній лізі (ENBL). Його команда програла німецькому «Мітльдойчеру» 64:101, а Бринюк за 22 хвилини набрав 7 очок (3/6 двоочкові, 1/3 штрафні), зібрав 4 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

В іншому матчі ENBL австрійський «Капфенберг Буллз» програв румунському «Волунтарі» 80:85. Віталій Зотов відіграв у матчі 33 хвилини, набрав 11 очок (1/2 двоочкові, 2/8 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 5 передач при 2 втратах та 3 фолах.

«Мелілья» пробилась до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, обігравши «Самору» 69:63. В складі Мелільї Павло Крутоус зіграв 27 хвилин, набрав 9 очок (1/1 двоочкові, 1/4 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, зробив 1 передачу, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юркевічус набрала 11 очок, зібрала 9 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
21 жовтня, 15:37
Захисник Віталій Зотов оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки
20 жовтня, 14:05
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
13 жовтня, 11:08
Касаткіна затримали 21 червня у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль одразу після прильоту
Суд у Парижі залишив під вартою російського баскетболіста Касаткіна
9 жовтня, 12:09
Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола за системою календаря з роз’їздами
Визначився час початку стартових матчів сезону жіночої Суперліги з баскетболу
8 жовтня, 11:09
Новицький відіграв 27 хвилин у поєдинку з клубом АЕК
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
8 жовтня, 10:45
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08
Юркевічус провела на майданчику майже 33 хвилини, набрала 10 очок
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
30 вересня, 09:55
«Клуж-Напока» поступився сербському «Стундент Ниш»
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
26 вересня, 08:30

Новини

Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти
П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти
ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Росіяни з політичних причин відмовилася їхати на чемпіонат Європи з плавання у Польщі
Росіяни з політичних причин відмовилася їхати на чемпіонат Європи з плавання у Польщі

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua