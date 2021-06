Роналду взявся за пляшку і обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд (відео)

Як Ілон Маск заявами впливає на курс біткоїна, так і Кріштіану Роналду може регулювати курс акцій відомих компаній. Його жест на передматчевій прес-конференції (відео) напередодні гри з Угорщиною на Євро-2020, коли він закликав відмовитися від коли і пити воду, привів до втрати компанією Coca-Cola близько $4 млрд. Про це повідомляє Marca.

Вартість акцій компанії, яка спонсорує Євро-2020, на біржі впала на 1,6% за 30 хвилин після відмови Роналду від коли. Coca-Cola подешевшала з $242 млрд до $238 млрд, а загальні збитки склали $4 млрд.

Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! #POR #EURO2020 pic.twitter.com/go25YD7xrA