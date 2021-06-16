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    Роналду взявся за пляшку і обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд (відео)

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    Кріштіану Роналду за кілька секунд обвалив акції світового лідера з виробництва напоїв - Роналду взявся за пляшку і обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд (відео)
    Кріштіану Роналду за кілька секунд обвалив акції світового лідера з виробництва напоїв
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Португалії пересунув подалі від себе популярну солодку воду

    Як Ілон Маск заявами впливає на курс біткоїна, так і Кріштіану Роналду може регулювати курс акцій відомих компаній. Його жест на передматчевій прес-конференції (відео) напередодні гри з Угорщиною на Євро-2020, коли він закликав відмовитися від коли і пити воду, привів до втрати компанією Coca-Cola близько $4 млрд. Про це повідомляє Marca.

    Вартість акцій компанії, яка спонсорує Євро-2020, на біржі впала на 1,6% за 30 хвилин після відмови Роналду від коли. Coca-Cola подешевшала з $242 млрд до $238 млрд, а загальні збитки склали $4 млрд.

    Інцидент з колою стався 15 червня. Роналду зайняв своє місце в прес-центрі для спілкування з журналістами. Перед ним в рекламних цілях стояли дві пляшки коли. Кріштіану перемістив газований напій подалі від себе, взяв в руки пляшку зі звичайною водою, підняв її вгору і демонстративно помахав їй перед журналістами і камерами.

    Португалія взяла гору над Угорщиною – 3:0, а Роналду встановив низку рекордів. Зокрема перевищив досягнення Андрія Шевченка.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Кріштіану Роналду
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    Роналду взявся за пляшку і обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд (відео)