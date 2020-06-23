Екстренер «Карпат» Йовічевіч зробив свій нинішній клуб чемпіоном Хорватії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До роботи з основною динамівською командою Іґор Йовічевіч очолював молодіжну Фото із соцмереж

«Динамо» з Заґреба тріумфує за шість турів до фінішу

Заґребське «Динамо» 21-й раз у своїй історії і втретє поспіль стало чемпіоном Хорватії.

Нинішній титул команда оформила за шість турів до завершення турніру, зігравши на виїзді внічию 0:0 із «Ґоріцею».

Заґребців з весни цього року тренує колишній гравець і тренер львівських «Карпат» Іґор Йовічевіч, хорват, який за час перебування в Україні майже досконало вивчив українську мову. Ще в лютому він привозив молодіжну команду загребського «Динамо» до Києва на матч юнацької Ліги УЄФА. І переміг.

Після 30-ти зіграних матчів «Динамо» набрало 72 очка. У найближчих переслідувачів – загребського «Локомотива» - на 19 пунктів менше.

Варто відзначити, що до здобуття Хорватією у наслідок Балканської війни на початку 90-х років минулого сторіччя незалежності «Динамо» дев’ять разів ставало чемпіоном Югославії і ще тричі тріумфувало в першості Хорватії під час Другої світової війни.