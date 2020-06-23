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    Екстренер «Карпат» Йовічевіч зробив свій нинішній клуб чемпіоном Хорватії

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    До роботи з основною динамівською командою Іґор Йовічевіч очолював молодіжну - Екстренер «Карпат» Йовічевіч зробив свій нинішній клуб чемпіоном Хорватії
    До роботи з основною динамівською командою Іґор Йовічевіч очолював молодіжну
    Фото із соцмереж

    «Динамо» з Заґреба тріумфує за шість турів до фінішу

    Заґребське «Динамо» 21-й раз у своїй історії і втретє поспіль стало чемпіоном Хорватії.

    Нинішній титул команда оформила за шість турів до завершення турніру, зігравши на виїзді внічию 0:0 із «Ґоріцею».

    Заґребців з весни цього року тренує колишній гравець і тренер львівських «Карпат» Іґор Йовічевіч, хорват, який за час перебування в Україні майже досконало вивчив українську мову. Ще в лютому він привозив молодіжну команду загребського «Динамо» до Києва на матч юнацької Ліги УЄФА. І переміг.

    Після 30-ти зіграних матчів «Динамо» набрало 72 очка. У найближчих переслідувачів – загребського «Локомотива» - на 19 пунктів менше.

    Варто відзначити, що до здобуття Хорватією у наслідок Балканської війни на початку 90-х років минулого сторіччя незалежності «Динамо» дев’ять разів ставало чемпіоном Югославії і ще тричі тріумфувало в першості Хорватії під час Другої світової війни.

     Читайте також: Крах олігархічного футболу по-львівськи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Хорватія ФК Карпати ФК Динамо (Загреб) Іґор Йовічевіч
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