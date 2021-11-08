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    В чемпіонат України повертається відомий футбольний тренер

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    Роман Григорчук не працював в Україні з 2014 року - В чемпіонат України повертається відомий футбольний тренер
    Роман Григорчук не працював в Україні з 2014 року
    фото з відкритих джерел

    Роман Григорчук має очолити ковалівський «Колос»

    Відставка в.о. головного тренера «Колоса» Сергія Кузнецова перед грою з «Шахтарем» не була випадковою. Як повідомляє «Динамо Київ Inside», керівництво ковалівського клубу досягло домовленості з Романом Григорчуком, який і стане новим наставником команди.

    56-річний Григорчук добре відомий спеціаліст в Україні та за її межами. З одеським «Чорноморцем» він виходив у фінал Кубку України, з «Вентспілсом», «Габалою», «Астаною» і «Шахтарем» з Солігорська ставав чемпіоном, відповідно, Латвії, Азербайджану, Казахстану та Білорусі.

    На останньому місці роботи його спіткала невдача у кваліфікації єврокубків, після якої в липні цього року Роман Йосипович пішов у відставку.

    В останньому турі чемпіонату України «Колос» поступився «Шахтарю». Донецька команда очолила турнірну таблицю, а ковалівці стрімко наближаються до зони вильоту. В їхньому активі 11 очок у 13 матчах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Колос» (Ковалівка) Роман Григорчук
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    В чемпіонат України повертається відомий футбольний тренер