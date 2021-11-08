В чемпіонат України повертається відомий футбольний тренер

Роман Григорчук не працював в Україні з 2014 року

Роман Григорчук має очолити ковалівський «Колос»

Відставка в.о. головного тренера «Колоса» Сергія Кузнецова перед грою з «Шахтарем» не була випадковою. Як повідомляє «Динамо Київ Inside», керівництво ковалівського клубу досягло домовленості з Романом Григорчуком, який і стане новим наставником команди.

56-річний Григорчук добре відомий спеціаліст в Україні та за її межами. З одеським «Чорноморцем» він виходив у фінал Кубку України, з «Вентспілсом», «Габалою», «Астаною» і «Шахтарем» з Солігорська ставав чемпіоном, відповідно, Латвії, Азербайджану, Казахстану та Білорусі.

На останньому місці роботи його спіткала невдача у кваліфікації єврокубків, після якої в липні цього року Роман Йосипович пішов у відставку.

В останньому турі чемпіонату України «Колос» поступився «Шахтарю». Донецька команда очолила турнірну таблицю, а ковалівці стрімко наближаються до зони вильоту. В їхньому активі 11 очок у 13 матчах.