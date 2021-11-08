«Шахтар» розпрощався з легіонером, який провів у команді 10 років

З «гірниками» Дентіньо здобув 16 трофеїв і відіграв трохи менше 200 матчів

Бразильський нападник Дентіньо залишає «Шахтар». У футболіста завершився контракт, і клуб не став його продовжувати.

Дентіньо провів у команді 10 років і завоював із нею 16 трофеїв – 6 чемпіонств, 5 Кубків та 5 Суперкубків України.

Він відіграв за «Шахтар» у всіх турнірах 197 матчів, забив 29 м'ячів та увійшов до топ-50 бомбардирів за всю історію клубу.

Зазначимо, що Дентіньо прийшов у клуб у 2011 році і в дебютній грі з «Оболонню» на «Донбас Арені» забив свій перший гол.

До основного складу потрапляв нечасто, здебільшого виходив на заміну.