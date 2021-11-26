Сафіуллін прокоментував своє звільнення з Федерації легкої атлетики

Президент ФЛАУ пішов через не затвердження його кандидатури на посаду головного тренера

Равіль Сафіуллін, який рік головував у Федерації легкої атлетики України, написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли віцепрезидент, генеральний секретар ФЛАУ.

«Відбулося засідання комісії з обрання тренерів у федераціях. Є така комісія при міністерстві, яка заслуховує та визначає. Я прийшов учора і перед початком цього відбору звернувся до комісії. Сказав, що більше року працюю, що подивився, що собою уявляє нинішня федерація. Там болото, справжнісіньке. Запропонував кандидатуру та пояснив, чому саме вона, – розповів «Трибуні» Сафіуллін. – Але комісія мене не почула. Після цього я одразу написав заяву. Заяви про звільнення також написали віцепрезидент федерації Віктор Грінюк та генеральний секретар Іоланта Хропач».

Раніше «Главкому» стало відомо, що Равіль Сафіуллін пропонував на посаду головного тренера збірної з легкої атлетики Олександра Апайчева. Проте виникла інша кандидатура. З неофіційних джерел відомо, що на цю посаду претендує Михайло Хмель, який раніше працював з легкоатлетами Австралії та Великої Британії.

Докладніше: Федерація легкої атлетики України залишилася без голови.