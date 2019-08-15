Тренер збірної з боксу виправдав спортсменів, які поїдуть на неліцензійний чемпіонат світу в Росію



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Леонід Лоївський аргументував, чому варто їхати в лоно країни-окупанта Федерація боксу України

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Після позбавлення міжнародним олімпійським комітетом чемпіонату світу-2019 з боксу статусу ліцензійного до Олімпіади-2020 потреба їхати в російський Єкатеринбург в українських спортсменів відпала. Однак хіба можна ось так взяти і проіґнорувати «старшу сестру» зовсім? Ось тренер збірної України з олімпійського боксу Леонід Лоївський вважає, що ні.

«Найближчий чемпіонат світу, який відбудеться у Росії, буде не ліцензійним і основна команда до Росії не поїде, - каже пан тренер прес-службі Федерації боксу України. – Ні для кого не стане секретом, що головна мета для нас – здобуття ліцензій на Олімпійські ігри. Тому, основна команда буде сконцентрована виключно на олімпійських ліцензійних стартах. У жовтні ми плануємо поїзду до Японії на тестовий олімпійський турнір, після чого, вже у 2020 році, на нашу команду очікує два ліцензійних старти, а саме Європейський та світовий турніри.

Стосовно чемпіонату світу у Єкатеринбурзі хочу також зауважити, що Міністерство молоді та спорту України не може фінансувати поїздки на спортивні заходи в Росії. Відповідно до нас звернулися окремі боксери та їх наставники, які висловили бажання поїхати на світову першість за власний кошт. Єдина мотивація для них це те, що ні вони, ні їх тренери не знають, чи буде у хлопців ще така нагода позмагатися на турнірі такого рівня. А спробувати свої сили проти найкращих бійців вдається не кожного дня. Зрозуміло, що хлопцям потрібно набиратися досвіду».