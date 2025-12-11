Головна Спорт Новини
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
date 2025-12-11
Ротань змінив клуб після успішного сезону з «Олександрією», під час якого він привів її до другого місця чемпіонату
Тренер «Полісся» покараний за надто емоційну реакцію на дії судді

Головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань зазнав суворого покарання від Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу за свою емоційну реакцію, яка призвела до його вилучення під час матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги проти львівського «Руху». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке». 

Цей поєдинок завершився мінімальною поразкою «Полісся» з рахунком 0:1, а ситуація загострилася після того, як вже на 11-й хвилині команда Ротаня залишилася в меншості через пряму червону картку, показану хавбеку Олександру Андрієвському. Емоційна реакція головного тренера на рішення суддівської бригади на чолі з Денисом Резніковим спричинила його вилучення з поля.

Санкції, накладені КДК, виявилися значними: Ротань отримав 5-матчевий бан, з яких три гри він має відбути обов'язково, а дві – умовно. Практично це означає, що Руслан Ротань не зможе керувати своєю командою безпосередньо з лави запасних у трьох найближчих поєдинках УПЛ, включаючи важливі зустрічі проти «Карпат» (13 грудня), «Колоса» (21 лютого) та ЛНЗ (28 лютого). Варто зазначити, що навіть після вилучення в грі з «Рухом» тренер знайшов спосіб оперативно керувати діями команди: він зайняв місце на трибунах і віддавав вказівки своєму асистенту Сергію Кравченку за допомогою телефону.

Окрім тривалої дискваліфікації, Ротань був оштрафований УАФ на 200 тисяч гривень за неспортивну поведінку. Ця сума стала рекордним фінансовим штрафом, коли-небудь накладеним на тренера в історії Української Прем’єр-ліги.

На тлі цього інциденту спортивний директор «Полісся» В’ячеслав Шевчук публічно виступив із заявою на підтримку Ротаня, водночас висловивши гостру критику на адресу українського суддівства. Шевчук наголосив, що розуміє емоції тренера, адже «навіть такій спокійній та вихованій людині, як він, неможливо спокійно дивитися, як знущаються з твоєї команди». Він підкреслив, що неадекватна поведінка арбітра руйнує всю підготовку та тактику, яку команда розробляла протягом тривалого часу.

Нагадаємо, що поліція розпочала розслідування щодо справи команди УПЛ. Воно стосується можливої причетності новачка Української Прем'єр-ліги, футбольного клубу СК «Полтава» до договірних матчів. 

