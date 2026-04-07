Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії

За версією слідства, Павлек перевів близько 10 млн євро на особисті закордонні рахунки

Ексочільника лижної федерації Хорватії Павлека поліція заарештувала в Стамбулі

У Стамбулі заарештували колишнього президента Федерації лижного спорту Хорватії (HSS) Ведрана Павлека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ski-Nordique.

Павлека затримали хорватські правоохоронці. Його звинувачують у крадіжці близько 30 млн євро із коштів організації, підкупу свідків та повторних порушеннях закону.

За версією слідства, Павлек перевів близько 10 млн євро на особисті закордонні рахунки та проводив фіктивні фінансові операції через компанії у Швейцарії, Монако та Ліхтенштейні. Раніше чиновник не з'явився на засідання суду в Загребі 27 березня 2026 року, де йому мали обрати запобіжний захід.

Павлек залишив свою посаду у березні 2026 року на тлі корупційного скандалу. У рамках цього ж розслідування під слідством опинилися ще четверо його колишніх колег із національної федерації.

Ведран був гірськолижником і представляв Хорватію на трьох Олімпіадах (1992, 1994, 1998 роки). На Олімпіаді-1994 Павлек був прапороносцем хорватської делегації на церемонії відкриття.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.