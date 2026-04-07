Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії

Артем Худолєєв
фото: Zeljko Hladika

У Стамбулі заарештували колишнього президента Федерації лижного спорту Хорватії (HSS) Ведрана Павлека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ski-Nordique.

Павлека затримали хорватські правоохоронці. Його звинувачують у крадіжці близько 30 млн євро із коштів організації, підкупу свідків та повторних порушеннях закону.

За версією слідства, Павлек перевів близько 10 млн євро на особисті закордонні рахунки та проводив фіктивні фінансові операції через компанії у Швейцарії, Монако та Ліхтенштейні. Раніше чиновник не з'явився на засідання суду в Загребі 27 березня 2026 року, де йому мали обрати запобіжний захід.

Павлек залишив свою посаду у березні 2026 року на тлі корупційного скандалу. У рамках цього ж розслідування під слідством опинилися ще четверо його колишніх колег із національної федерації.

Ведран був гірськолижником і представляв Хорватію на трьох Олімпіадах (1992, 1994, 1998 роки). На Олімпіаді-1994 Павлек був прапороносцем хорватської делегації на церемонії відкриття.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Українці повертаються з Польщі з двома бронзами
Українські сноубордисти вибороли дві нагороди на етапі Кубка Європи
10 березня, 14:44
Олександру Алексику забракло однієї секунди до п'єдесталу Паралімпійських ігор 2026
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
11 березня, 00:59
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 22 березня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту з лижних перегонів
21 березня, 09:49
29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном
Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034
25 березня, 12:24
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
На попередню континентальну першість Україна потрапила як одна з кращих команд, які посіли третє місце в групі
Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників за кваліфікацією на Євро-2028
27 березня, 18:26
Марічка Падалко: Чому в центрі Києва, у 2026 році, українська досі не є базовою нормою сервісу
Мовний скандал. Зіркова журналістка заявила про обслуговування російською у фітнес-клубі у Києві
5 квiтня, 09:12
Горуна, який здобув бронзову медаль у категорії до 75 кг на Олімпіаді в Токіо, відвідав карате-додзьо в Токіо
Японець повернув каратисту Горуні олімпійську медаль, яку купив на благодійному аукціоні
Вчора, 18:34
Крейг Ріді став членом МОК у 1994 році
Пішов з життя ексочільник Всесвітнього антидопінгового агентства
Вчора, 21:22

Новини

Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
