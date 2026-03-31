Військові кола РФ почали визнавати успіхи України й закликають Кремль до миру – ISW

Наталія Порощук
фото з відкритих джерел

Оперативно-стратегічна здатність України завдавати Росії дедалі більших втрат викликає занепокоєння в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Російський ультранаціоналістичний військовий оглядач заявив, що економічний потенціал Заходу значно перевищує російський, що вже проявляється у зростанні масштабів ударів українських дронів. За його словами, Росія не здатна виготовляти достатньо ракет-перехоплювачів, тому такі атаки лише посилюватимуться, а війна може завершитися для неї поразкою.

Коментатор заявив, що Росія стоїть перед вибором між «ганебним миром» і масштабним наступом, до якого її керівництво наразі не готове, тому вже схиляється до першого варіанту. Ці заяви пролунали на тлі успішних українських ударів по нафтовій інфраструктурі РФ у Балтійському морі, що відчутно впливають на її економіку.

«Російські провоєнні голоси в інформаційному просторі починають визнавати успіхи України на передовій, кампанію з використанням безпілотників середньої дальності та адаптацію безпілотників. Відомий російський ультранаціоналістичний військовий блогер 26 березня поскаржився, що російські сили не зможуть змінити на свою користь несприятливу ситуацію на полі бою в найближчі місяці і що «досить успішні» українські контратаки порушили здатність Росії проводити наступальні операції у 2026 році», – йдеться у звіті.

Російські голоси дедалі частіше сумніваються у здатності РФ продовжувати наступ у 2026 році. Зокрема, депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що бої за Костянтинівку не є вирішальними, а для перемоги потрібно зосередитися на Слов’янську та Краматорську. Водночас російський військовий блогер відзначив ефективність українських дронів у зриві логістики, проблеми РФ зі зв’язком і нестачу РЕБ, а також визнав перевагу України в технологічній адаптації та розкритикував повільну реакцію російського командування.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський повідомив, що у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів, як і число знищених російських цілей, зросли майже на 55% порівняно з лютим. З початку весни БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис. повітряних цілей противника.

Читайте також

Група авіакомпаній Lufthansa призупиняє всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві
Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
28 лютого, 12:58
Мохаммеда Раада було вбито
Загинув голова фракції «Хезболла» Мухаммад Раад
2 березня, 07:06
Трамп прокоментував інформацію про можливу наземну операцію США та Ізраїлю в Ірані
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
9 березня, 21:48
Правоохоронці нині проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини інциденту
На Прикарпатті ухилянт влаштував різанину під час зустрічі з ТЦК
10 березня, 12:56
ЄС зберігає квоти на російські сталеві напівфабрикати до 2028 року
Українська металургія втратила частину ринку: причина
13 березня, 22:01
За словами Зеленського, тристоронні переговори можуть відбутися посеред наступного тижня у США, утім чіткої пропозиції поки що немає
Переговори з РФ. Зеленський назвав місце і час наступної зустрічі
15 березня, 09:59

Латвія виявила невідомий дрон біля кордону з Росією
Латвія виявила невідомий дрон біля кордону з Росією
Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці
Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці
Удар по судну в Дубаї: виникла загроза розливу нафти
Удар по судну в Дубаї: виникла загроза розливу нафти
Росіяни масово качають VPN: попит досяг максимуму за п’ять років
Росіяни масово качають VPN: попит досяг максимуму за п’ять років
У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство
У Техасі підліток влаштував стрілянину у школі, а потім скоїв самогубство

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
