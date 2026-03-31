Військові кола РФ почали визнавати успіхи України й закликають Кремль до миру – ISW

Коментатор заявив, що Росія стоїть перед вибором між «ганебним миром» і масштабним наступом

Російські голоси дедалі частіше сумніваються у здатності РФ продовжувати наступ у 2026 році

Оперативно-стратегічна здатність України завдавати Росії дедалі більших втрат викликає занепокоєння в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Російський ультранаціоналістичний військовий оглядач заявив, що економічний потенціал Заходу значно перевищує російський, що вже проявляється у зростанні масштабів ударів українських дронів. За його словами, Росія не здатна виготовляти достатньо ракет-перехоплювачів, тому такі атаки лише посилюватимуться, а війна може завершитися для неї поразкою.

Коментатор заявив, що Росія стоїть перед вибором між «ганебним миром» і масштабним наступом, до якого її керівництво наразі не готове, тому вже схиляється до першого варіанту. Ці заяви пролунали на тлі успішних українських ударів по нафтовій інфраструктурі РФ у Балтійському морі, що відчутно впливають на її економіку.

«Російські провоєнні голоси в інформаційному просторі починають визнавати успіхи України на передовій, кампанію з використанням безпілотників середньої дальності та адаптацію безпілотників. Відомий російський ультранаціоналістичний військовий блогер 26 березня поскаржився, що російські сили не зможуть змінити на свою користь несприятливу ситуацію на полі бою в найближчі місяці і що «досить успішні» українські контратаки порушили здатність Росії проводити наступальні операції у 2026 році», – йдеться у звіті.

Російські голоси дедалі частіше сумніваються у здатності РФ продовжувати наступ у 2026 році. Зокрема, депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що бої за Костянтинівку не є вирішальними, а для перемоги потрібно зосередитися на Слов’янську та Краматорську. Водночас російський військовий блогер відзначив ефективність українських дронів у зриві логістики, проблеми РФ зі зв’язком і нестачу РЕБ, а також визнав перевагу України в технологічній адаптації та розкритикував повільну реакцію російського командування.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський повідомив, що у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів, як і число знищених російських цілей, зросли майже на 55% порівняно з лютим. З початку весни БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис. повітряних цілей противника.