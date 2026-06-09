Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону підсилить фінський фахівець

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону підсилить фінський фахівець
Вілле Маунуксела розпочне роботу з жіночою збірною України з 15 червня
фото: ФБУ

Вілле Маунуксела відповідатиме за лижний хід і фізичну підготовку

Фінський фахівець Вілле Юхані Маунуксела працюватиме в тренерському штабі жіночої збірної України з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

Переговорний процес між Федерацією та фінським тренером тривав до 8 травня і завершився підписанням контракту. Маунуксела розпочне роботу з жіночою збірною України з 15 червня. Він працюватиме спільно з головною тренеркою Оксаною Хвостенко та відповідатиме за лижний хід, фізичну підготовку й відновлення спортсменок.

Маунуксела раніше був головним тренером жіночої збірної Фінляндії з лижних гонок та має значний досвід роботи зі спортсменками міжнародного рівня.

У Федерації біатлону України сподіваються, що запрошення фінського фахівця до тренувального процесу може стати важливим кроком для покращення результатів команди вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, на посаді старшої тренерки жіночої збірної України з біатлону Хвостенко змінила Миколу Зоца. Минулого сезону вона працювала старшою тренеркою юніорської команди «синьо-жовтих». Тепер цю посаду обійматиме олімпійська чемпіонка Ігор-2014 Валентина Семеренко.

Під керівництвом Хвостенко жіноча юніорська збірна України з біатлону виграла заліки естафет та Кубка націй за підсумками сезону юніорського Кубка IBU. Крім цього, біатлоністка Тетяна Тарасюк виборола Малий кришталевий глобус у спринтах.

Хвостенко – 4-разова медалістка чемпіонатів світу з біатлону та 6-разова призерка етапів Кубка світу. Вона учасниця двох Олімпійських ігор (2002 та 2006 років). Найкращий результат – 20-те місце на Іграх у Турині в індивідуальній гонці. Кар'єру біатлоністки Хвостенко закінчила у сезоні-2010/11, і з часом перейшла до тренерської діяльності.

Також збірна України з біатлону визначилася зі складом, який готуватиметься до сезону 2026/27.

Теги: біатлон Оксана Хвостенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Ястремська обіграла шосту сіяну на старті турніру WTA 250 у Гертогенбосі
Ястремська обіграла шосту сіяну на старті турніру WTA 250 у Гертогенбосі
«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності
«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону підсилить фінський фахівець
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону підсилить фінський фахівець
Найкращий арбітр Африки пропустить Чемпіонат світу 2026 з футболу: деталі скандалу
Найкращий арбітр Африки пропустить Чемпіонат світу 2026 з футболу: деталі скандалу
Техаське місто виділить $700 млн для будівництва нової арени для клубу НХЛ
Техаське місто виділить $700 млн для будівництва нової арени для клубу НХЛ
Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу
Іран звинуватив США у скасуванні квоти на квитки для вболівальників на матчі Чемпіонату світу

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua