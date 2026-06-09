Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону підсилить фінський фахівець

Вілле Маунуксела відповідатиме за лижний хід і фізичну підготовку

Фінський фахівець Вілле Юхані Маунуксела працюватиме в тренерському штабі жіночої збірної України з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

Переговорний процес між Федерацією та фінським тренером тривав до 8 травня і завершився підписанням контракту. Маунуксела розпочне роботу з жіночою збірною України з 15 червня. Він працюватиме спільно з головною тренеркою Оксаною Хвостенко та відповідатиме за лижний хід, фізичну підготовку й відновлення спортсменок.

Маунуксела раніше був головним тренером жіночої збірної Фінляндії з лижних гонок та має значний досвід роботи зі спортсменками міжнародного рівня.

У Федерації біатлону України сподіваються, що запрошення фінського фахівця до тренувального процесу може стати важливим кроком для покращення результатів команди вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, на посаді старшої тренерки жіночої збірної України з біатлону Хвостенко змінила Миколу Зоца. Минулого сезону вона працювала старшою тренеркою юніорської команди «синьо-жовтих». Тепер цю посаду обійматиме олімпійська чемпіонка Ігор-2014 Валентина Семеренко.

Під керівництвом Хвостенко жіноча юніорська збірна України з біатлону виграла заліки естафет та Кубка націй за підсумками сезону юніорського Кубка IBU. Крім цього, біатлоністка Тетяна Тарасюк виборола Малий кришталевий глобус у спринтах.

Хвостенко – 4-разова медалістка чемпіонатів світу з біатлону та 6-разова призерка етапів Кубка світу. Вона учасниця двох Олімпійських ігор (2002 та 2006 років). Найкращий результат – 20-те місце на Іграх у Турині в індивідуальній гонці. Кар'єру біатлоністки Хвостенко закінчила у сезоні-2010/11, і з часом перейшла до тренерської діяльності.

Також збірна України з біатлону визначилася зі складом, який готуватиметься до сезону 2026/27.