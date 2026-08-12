Ходар став першим тенісистом 2006 року народження, який вийшов у півфінал Мастерса
Рафаель Ходар продовжує перемагати на турнірі у Монреалі
Іспанський тенісист Рафаель Ходар став першим гравцем 2006 року народження, якому вдалося дійти до 1/2 фіналу Мастерса. Про це повідомляє «Главком».
На турнірі АТР 1000 у Монреалі Ходар вийшов у півфінал, здолавши в 1/4 фіналу француза Артюра Фіса – 7:6 (7:5), 6:3.
У 1/2 фіналу Мастерса Ходар зіграє з американцем Брендоном Накашимою. У іншому півфіналі зіграють Бен Шелтон і Ленер Тьєн.
19-річний Ходар у 2026-му він здобув дебютний титул на рівні АТР, перемігши у квітні на ґрунтовому турнірі АТР 250 у Марракеші.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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