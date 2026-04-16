Збірна Україна з біатлону затвердила склад на наступний сезон

Віталій Мандзин увійшов до основної збрної України з біатлону на наступний сезон

Юлія Джима та сестри Меркушини потрапили до складу команди «Б»

Збірна України з біатлону визначилася зі складом, який готуватиметься до сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію біатлону України.

Склад основної збірної України з біатлону на підготовку до сезону 2026/27

До складу команд «А» збірних України з біатлону потрапили 20 біатлоністів (12 – у жіночій та 8 – у чоловічій).

Жінки: Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас

Чоловіки: Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний, Сергій Супрун

Склад команди «Б» збірної України з біатлону на підготовку до сезону 2026/27

Також затвердили склади команди «Б», куди потрапили і біатлоністи, що у олімпійському сезоні змагались на найвищому рівні. Серед них Юлія Джима, сестри Олександра та Анастасія Меркушини, Валерія Дмитренко, а також Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Жінки: Юлія Джима, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Ірина Тарасюк, Вікторія Ясенич

Чоловіки: Олександр Біланенко, Роман Боровик, Степан Кінаш, Дмитро Крюков, Олександр Пономаренко, Іван Стеблина, Артем Тищенко, Михайло Хміль, Богдан Цимбал

Що потрібно знати про склад збірної України з біатлону

У сезоні 2025/26 сестри Меркушини стартували в основній команді на Кубку світу в Естерсунді. Олександра провела в ній весь сезон, а Анастасія повернулась до виступів на рівні Кубку IBU після етапу в Ансі.

На Олімпійський іграх 2026 найкращий результат жіночої команди України показала Олександра Меркушина, яка посіла 17-те місце в індивідуальній гонці.

Тетяна Тарасюк, що увійшла у команду «А» на підготовку до сезону 2026/27, за підсумком минулого змагального року виборола Малий кришталевий глобус у спринтах на юніорському Кубку IBU. Упродовж сезону біатлоністка кілька разів відзначалася медалями на цьому рівні, зокрема, виборовши дві срібні та одну бронзову нагороди.

У минулому сезоні Віталій Мандзин став найуспішнішим українцем на рівні Кубка світу. Біатлоніст закінчив рік на 25-й позиції в загальному заліку та вісім разів фінішував у топ-20 особистих гонок топрівня. Мандзин дебютував на Іграх та заїхав у чільну десятку олімпійського масстарту, що стало його найкращим результатом сезону.

Найкращий результат олімпійського сезону 2025/26 в особистих гонках Кубка світу серед українців продемонстрував Дмитро Підручний – сьоме місце у гонці переслідуванні етапу в Обергофі.

Нагадаємо, збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд. Новими старшими тренерами жіночої та чоловічої команд стали Оксана Хвостенко та Сергій Семенов відповідно. Семенов на посаді старшого тренера чоловічої команди змінив Надію Білову, а Хвостенко – Миколу Зоца.