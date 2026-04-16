Збірна України з біатлону змінила тренерів чоловічої та жіночої команд

Новий старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов (ліворуч) поруч з президентом ФБУ Іваном Крульком

Чоловічу збірну очолив Сергій Семенов

Збірна України з біатлону внесла зміни у тренерський штаб жіночої та чоловічої команд на наступний сезон-2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію біатлону України.

Хто очолив жіночу та чоловічу збірну України з біатлону?

Новими старшими тренерами жіночої та чоловічої команд стали Оксана Хвостенко та Сергій Семенов відповідно.

Оксана Хвостенко змінить Миколу Зоца. Вона – 4-разова медалістка чемпіонатів світу з біатлону та 6-разова призерка етапів Кубка світу. Кар'єру біатлоністки Хвостенко закінчила у сезоні-2010/11, після чого перейшла на тренерську роботу. Досі вона працювала старшою тренеркою юніорської збірної України. Під її керівництвом команда виграла заліки естафет, а також Кубка націй за підсумками сезону юніорського Кубка IBU.

Сергій Семенов на посаді старшого тренера чоловічої команди змінив Надію Білову. Він – 2-разовий медаліст чемпіонатів світу з біатлону, зокрема у 2016 році став бронзовим призером спринтерської гонки. Останні гонки у кар'єрі на рівні Кубка світу провів у сезоні-2019/20. В попередні сезони Семенов працював сервісменом у збірній Україні з біатлону.

Тренерські склади збірної України з біатлону на сезон-2026/27

Основна команда, жінки: Оксана Хвостенко (старша тренерка), Ігор Ярмош, Дмитро Івасенко

Основна команда, чоловіки: Сергій Семенов (старший тренер), Олексій Кравченко, Олексій Красовський

Команда «Б», жінки: Роман Лейбюк, Олег Меркушин

Команда «Б», чоловіки: Сергій Зоц (старший тренер), Олександр Семенов

Юніорська команда, юніорки: Василь Тарасюк, Олександр Біланенко

Юніорська команда, юніори: Артем Прима, Олександр Артюх

Юнацька команда: Валентина Семеренко, Арсен Журавель, Валерій Лєсніков

Нагадаємо, вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу.