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Що Сабо говорив про Україну агенту ЦРУ у 1967 році: несподівані деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Що Сабо говорив про Україну агенту ЦРУ у 1967 році: несподівані деталі
Сабо шкодував, що «Динамо» вимушене грати під вивіскою виключно радянської, а не української національної команди
фото: «Динамо»

Валерій Поркуян і Йожеф Сабо у березні 1967 року в Римі потрапили у поле зору інформатора ЦРУ 

У 1967 році Йожеф Сабо під час розмови в Італії з агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) проявляв проукраїнські погляди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь, яку віднайшла «Українська правда» в архівах ЦРУ.

У березні 1967 року в поле зору інформатора ЦРУ в Римі потрапили зірки київського «Динамо» та збірної СРСР з футболу Валерій Поркуян і Йожеф Сабо. Згідно з доповіддю, агент спілкувався з ними в готелі Lux поруч із центральним залізничним вокзалом Termini. За переказом доповідача, розмови були на загальні теми, без політики.

Навесні 1967-го, Сабо, який зі збірною СРСР щойно переміг «Рому» в товариському матчі та відсвяткував свій 27-й день народження, міг лише мріяти про українську незалежність. Він шкодував, що футболісти «Динамо» вимушені грати за кордоном під вивіскою виключно радянської, а не української національної команди. І що спортсменів з України сприймають суто як радянських.

«Обидва, але перш за все Сабо, дуже цікавилися діяльністю української еміграції, та, здається, були задоволені її досягненнями. Сабо дуже зрадів, коли почув про запланований Світовий Конгрес Українців, і запитав чи схвалять його на Заході. Обидва були достатньо вражені тим, що їм розповіли про українську еміграцію, її школи, публікації, культурні установи тощо», – повідомляв інформатор ЦРУ.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин.

Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

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Теги: Йожеф Сабо НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ЦРУ

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