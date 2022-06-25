Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках
Вікторія Ус учетверте в кар'єрі піднялася на подіум на Кубку світу з каное-слалому
Українська веслувальниця Вікторія Ус виграла для України «бронзу» на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що відбувається у словенському Тацені.
Вікторія Ус, яка перед цим принесла Україні історичну нагороду в екстремальному слаломі на етапі Кубка світу у Кракові, тепер змогла повторити своє досягнення у звичній для себе дисципліні.
На змаганнях у Словенії українка здобула «бронзу» в слаломі. Її результат 97.58 секунди.
«Золото» виграв австралійка Джесіка Фокс, яка подолала дистанцію за 94.24 секунди. «Срібло» взяла британка Меллорі Франклін – 97.02 секунди.
Для Ус це п'ята медаль в кар'єрі на етапах Кубка світу. Першу нагороду вона також здобула у Тацені у байдарці-одиночці.
До слова, українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині.