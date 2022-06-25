Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках

Українка стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці

Вікторія Ус учетверте в кар'єрі піднялася на подіум на Кубку світу з каное-слалому

Українська веслувальниця Вікторія Ус виграла для України «бронзу» на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що відбувається у словенському Тацені.

Вікторія Ус, яка перед цим принесла Україні історичну нагороду в екстремальному слаломі на етапі Кубка світу у Кракові, тепер змогла повторити своє досягнення у звичній для себе дисципліні.

На змаганнях у Словенії українка здобула «бронзу» в слаломі. Її результат 97.58 секунди.

«Золото» виграв австралійка Джесіка Фокс, яка подолала дистанцію за 94.24 секунди. «Срібло» взяла британка Меллорі Франклін – 97.02 секунди.

Для Ус це п'ята медаль в кар'єрі на етапах Кубка світу. Першу нагороду вона також здобула у Тацені у байдарці-одиночці.

До слова, українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині.