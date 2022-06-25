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    Новини

    Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках

    Українка стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці - Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках
    Українка стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці
    фото: Associated Press

    Вікторія Ус учетверте в кар'єрі піднялася на подіум на Кубку світу з каное-слалому

    Українська веслувальниця Вікторія Ус виграла для України «бронзу» на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що відбувається у словенському Тацені.

    Вікторія Ус, яка перед цим принесла Україні історичну нагороду в екстремальному слаломі на етапі Кубка світу у Кракові, тепер змогла повторити своє досягнення у звичній для себе дисципліні.

    На змаганнях у Словенії українка здобула «бронзу» в слаломі. Її результат 97.58 секунди.

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    Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках
    Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках
    Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках
    Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках
    фото: facebook.com/vikcoola

    «Золото» виграв австралійка Джесіка Фокс, яка подолала дистанцію за 94.24 секунди. «Срібло» взяла британка Меллорі Франклін – 97.02 секунди.

    Для Ус це п'ята медаль в кар'єрі на етапах Кубка світу. Першу нагороду вона також здобула у Тацені у байдарці-одиночці.

    До слова, українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи-2022 у Туреччині.

    Теги: спорт Кубок світу веслування Україна веслування на байдарках і каное
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    Українка виграла «бронзу» на етапі Кубка світу в слаломі на байдарках