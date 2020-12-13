Три золота, чотири срібла і бронза: українські гімнасти продовжують вражати на чемпіонаті Європи

17-річний черкащанин Ілля Ковтун став уже п’ятиразовим чемпіоном континенту серед юніорів

Три золота, чотири срібла і бронза – такий підсумок фіналів в окремих видах багатоборства для українських юніорів на чемпіонаті Європи, який у ці дні триває в турецькому Мерсіні.

Усі три медалі найвищої проби сьогодні, 13 грудня, здобув 17-річний черкащанин Ілля Ковтун. Вихованець Ірини Надюк переміг у вправах на коні, кільцях і брусах, а крім того здобув срібло в опорному стрибку. До того Ілля виграв ще два золота – в особистому багатоборстві та командній першості й відповідно став п’ятиразовим чемпіоном Європи.

Окрім того, сьогодні срібним призером у вільних вправах став Іван Севрук, а срібний призер особистого багатоборства Володимир Костюк здобув срібло у вправах на кільцях і бронзу на поперечині.

Таким чином, українські юніори завершили чемпіонат Європи з п’ятьма золотими, п’ятьма срібними і бронзовою нагородою.

Чоловіча збірна в Мерсіні теж встигла відзначитися історичним досягненням – здобула перше за всі роки виступів континентальне золото в командному багатоборстві. Крім того, українці будуть фаворитами майже в усіх особистих видах.