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    Триочковий на останній секунді приніс «Хіміку» Кубок України з баскетболу

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    Герой фіналу Кирило Марченко - Триочковий на останній секунді приніс «Хіміку» Кубок України з баскетболу
    Герой фіналу Кирило Марченко
    Світлина - Федерація баскетболу України

    «Дніпро» втратив нагоду виграти Кубок учетверте поспіль

    «Хімік» з Південного вдруге в історії виграв Кубок України з баскетболу. Сенсаційно перемігши у півфіналі «Київ-Баскет». У фінальному матчі, який відбувався у їх рідному спорткомплексі «Олімп», підопічні Віталія Степановського перемогли володарів національного Кубка трьох останніх сезонів «Дніпро». За секунду до завершення зустрічі «хіміки» поступалися 75:77, але перемогу їм принесло дальнє влучання одночасно з сиреною Кирила Марченка.

    «Дніпро» - «Хімік» (Південне) – 77:78 (24:20, 17:20, 23:20, 13:18)

    «Дніпро»: Генрі Дуґат (8 + 5 передач + 4 підбирання), Террелл (25), Закурдаєв (14), Тимофеєнко (7 + 7 підбирань), В’ячеслав Кравцов (13 + 5 підбирань – 3 втрати) – старт; Максим Корнієнко (8 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Іссуф Санон, Григорій Коломойський, Шундель (2), Дмитро Глєбов, Кирило Фесенко. Тренер – Денис Журавльов

    «Хімік»: Віталій Зотов (16 + 7 передач + 5 підбирань), Вадим Козак, Войналович (3 + 5 підбирань), Андрій Мироненко, Тайлер Нельсон (6 + 6 підбирань) – старт; Льюїс Салліван (23 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Кирило Марченко (19), Олександр Рябчук (5 + 6 передач), Ентоні Вашинґтон (4 + 6 підбирань), Ковляр (2). Тренер – Віталій Степановський

    4 жовтня. Південне. ФСК «Олімп». 720 глядачів

    Зауважимо, що попереднього разу «Хімік» вигравав Кубок у 2016 році. Тоді з представників нинішнього складу за команду грав лише Олександр Рябчук. В 2018-му команда Віталія Степановського програла у фіналі якраз «Дніпру». 

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    Кубок України баскетбол В'ячеслав Кравцов БК Хімік Віталій Степановський БК Дніпро Денис Журавльов Станіслав Тимофеєнко Кирило Фесенко Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Анатолій Шундель Віталій Зотов Кирило Марченко Андрій Мироненко Іссуф Санон Генрі Дуґат Максим Корнієнко Андрій Войналович Вадим Козак Льюїс Салліван Джаред Террелл Григорій Коломойський Олександр Рябчук Тайлер Нельсон Ентоні Вашинґтон Олександр Ковляр
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