Триочковий на останній секунді приніс «Хіміку» Кубок України з баскетболу



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Герой фіналу Кирило Марченко Світлина - Федерація баскетболу України

«Дніпро» втратив нагоду виграти Кубок учетверте поспіль

«Хімік» з Південного вдруге в історії виграв Кубок України з баскетболу. Сенсаційно перемігши у півфіналі «Київ-Баскет». У фінальному матчі, який відбувався у їх рідному спорткомплексі «Олімп», підопічні Віталія Степановського перемогли володарів національного Кубка трьох останніх сезонів «Дніпро». За секунду до завершення зустрічі «хіміки» поступалися 75:77, але перемогу їм принесло дальнє влучання одночасно з сиреною Кирила Марченка.

«Дніпро» - «Хімік» (Південне) – 77:78 (24:20, 17:20, 23:20, 13:18)

«Дніпро»: Генрі Дуґат (8 + 5 передач + 4 підбирання), Террелл (25), Закурдаєв (14), Тимофеєнко (7 + 7 підбирань), В’ячеслав Кравцов (13 + 5 підбирань – 3 втрати) – старт; Максим Корнієнко (8 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Іссуф Санон, Григорій Коломойський, Шундель (2), Дмитро Глєбов, Кирило Фесенко. Тренер – Денис Журавльов

«Хімік»: Віталій Зотов (16 + 7 передач + 5 підбирань), Вадим Козак, Войналович (3 + 5 підбирань), Андрій Мироненко, Тайлер Нельсон (6 + 6 підбирань) – старт; Льюїс Салліван (23 + 5 підбирань + 2 блок-шоти), Кирило Марченко (19), Олександр Рябчук (5 + 6 передач), Ентоні Вашинґтон (4 + 6 підбирань), Ковляр (2). Тренер – Віталій Степановський

4 жовтня. Південне. ФСК «Олімп». 720 глядачів

Зауважимо, що попереднього разу «Хімік» вигравав Кубок у 2016 році. Тоді з представників нинішнього складу за команду грав лише Олександр Рябчук. В 2018-му команда Віталія Степановського програла у фіналі якраз «Дніпру».