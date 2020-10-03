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    Сенсація в Кубку України з баскетболу: фаворит програє у півфіналі

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    Віталійс Зотов з&nbsp;&laquo;Хіміком&raquo; переграли фаворита - Сенсація в Кубку України з баскетболу: фаворит програє у півфіналі
    Віталійс Зотов з «Хіміком» переграли фаворита
    Світлина - ФБУ

    За трофей посперечаються «Дніпро» і «Хімік»

    В спорткомплексі «Олімп» у південному на Одещині сьогодні, 3 жовтня, зіграні півфінальні матчі Кубка України з баскетболу серед чоловіків.

    Перша з зустрічей завершилася прогнозовано: чинний володар трофею «Дніпро» переміг «Одесу».

    «Одеса» – «Дніпро» - 67:76 (13:22, 14:16, 24:18, 16:20)

    «Одеса»: Кондраков (11 + 3 підбирання + 5 передач), Браун (7 + 12), Блейлок (13 + 8 підбирань + 3 передачі), Новіков (5), Носков (12 + 4 підбирання), Брендон (11 + 9 підбирань + 3 передачі). Тренер – Олег Юшкін

    «Дніпро»: Дуґат (10 + 5 підбирань + 5 передач), Тимофеєнко (19 + 7 підбирань), Террелл (10), Закурдаєв (12 + 3 передачі), В’ячеслав Кравцов (5 + 8 підбирань), Шундель (6 очок + 3 підбирання), Корнієнко (10 + 10 підбирань). Тренер – Денис Журавльов

    А ось другий півфінал приніс сенсацію. Головний фаворит Фінналу чотирьох «Київ-Баскет» в овертаймі програв господарям паркету, баскетболістам «Хіміка».

    «Хімік» (Південне) — «Київ-Баскет» - 76:68 ОТ (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9)

    «Хімік»: Рябчук (2), Ковляр (2), Мироненко (2), Войналович (2 блок-шоти), Нельсон (28 + 11 підбирань – 4 втрати) – старт; Салліван (23 + 14 підбирань + 3 блок-шоти), Віталій Зотов (17), Марченко (2), Вашинґтон. Тренер – Віталій Степановський

    «Київ-Баскет»: Мессі (15), Крутоус (3), Богдан Близнюк (2 + 6 підбирань), Джейкобс (14 + 11 підбирань + 3 блок-шоти), Коренюк (6 + 5 підбирань) – старт; Павлов (14 + 5 підбирань), Янґ (8 + 4 передачі), Мішула (6), Сахнюк, Ковальов. Тренер – Айнарс Баґатскіс

    Фінальний поєдинок «Хімік» - «Дніпро» відбудеться у неділю. 4 жовтня, о 14:00.

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    Кубок України баскетбол Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет Богдан Близнюк БК Хімік Віталій Степановський БК Дніпро Денис Журавльов Станіслав Тимофеєнко Павло Крутоус Денис Носков БК Одеса Олег Юшкін Максим Закурдаєв Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Віталій Зотов Юрій Кондраков Генрі Дуґат Максим Корнієнко Андрій Войналович Брюс Мессі Владислав Коренюк Євген Сахнюк Олександр Рябчук
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