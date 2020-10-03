Сенсація в Кубку України з баскетболу: фаворит програє у півфіналі
За трофей посперечаються «Дніпро» і «Хімік»
В спорткомплексі «Олімп» у південному на Одещині сьогодні, 3 жовтня, зіграні півфінальні матчі Кубка України з баскетболу серед чоловіків.
Перша з зустрічей завершилася прогнозовано: чинний володар трофею «Дніпро» переміг «Одесу».
«Одеса» – «Дніпро» - 67:76 (13:22, 14:16, 24:18, 16:20)
«Одеса»: Кондраков (11 + 3 підбирання + 5 передач), Браун (7 + 12), Блейлок (13 + 8 підбирань + 3 передачі), Новіков (5), Носков (12 + 4 підбирання), Брендон (11 + 9 підбирань + 3 передачі). Тренер – Олег Юшкін
«Дніпро»: Дуґат (10 + 5 підбирань + 5 передач), Тимофеєнко (19 + 7 підбирань), Террелл (10), Закурдаєв (12 + 3 передачі), В’ячеслав Кравцов (5 + 8 підбирань), Шундель (6 очок + 3 підбирання), Корнієнко (10 + 10 підбирань). Тренер – Денис Журавльов
А ось другий півфінал приніс сенсацію. Головний фаворит Фінналу чотирьох «Київ-Баскет» в овертаймі програв господарям паркету, баскетболістам «Хіміка».
«Хімік» (Південне) — «Київ-Баскет» - 76:68 ОТ (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9)
«Хімік»: Рябчук (2), Ковляр (2), Мироненко (2), Войналович (2 блок-шоти), Нельсон (28 + 11 підбирань – 4 втрати) – старт; Салліван (23 + 14 підбирань + 3 блок-шоти), Віталій Зотов (17), Марченко (2), Вашинґтон. Тренер – Віталій Степановський
«Київ-Баскет»: Мессі (15), Крутоус (3), Богдан Близнюк (2 + 6 підбирань), Джейкобс (14 + 11 підбирань + 3 блок-шоти), Коренюк (6 + 5 підбирань) – старт; Павлов (14 + 5 підбирань), Янґ (8 + 4 передачі), Мішула (6), Сахнюк, Ковальов. Тренер – Айнарс Баґатскіс
Фінальний поєдинок «Хімік» - «Дніпро» відбудеться у неділю. 4 жовтня, о 14:00.