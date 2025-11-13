Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
Минулого сезону «Крижинка» стала абсолютним аутсайдером ліги з тридцятьма поразками у тридцяти матчах
фото: офіційний сайт ХК «Крижинки-Кепіталз»

Після скандального мату з «Соколом» команда провела конструктивний діалог з керівництвом турніру

Хокейний клуб «Крижинка-Кепіталз» (об'єднана команда «Крижинки» та «Київ Кепіталз», які виступають у Балтійській лізі) ухвалив остаточне рішення щодо поточного сезону Чемпіонату України 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Крижинки-Кепіталз».

Київський клуб, який після п'яти зіграних матчів посідав останнє місце у турнірній таблиці, оголосив про тимчасове припинення виступів, через що був скасований запланований матч проти «Шторма» (за нього пізніше була зарахована технічна поразка 0:1). Власники клубу пояснили цей крок порушенням Федерацією хокею України одного з пунктів договору «Про участь у чемпіонаті України з хокею» (зокрема, пункт 3.1.9). Основна претензія стосувалася призначення арбітром Андрія Кічі. Клуб відмовляється брати участь у будь-яких заходах, до яких залучені особи, «які засуджені за злочини або причетні до корупційних дій», що, на їхню думку, стосується судді, який фігурував у справі про хабар антикорупційним органам.

Проте кілька днів тому «Крижинка Кепіталз» повідомила про поновлення виступів у чемпіонаті. Це рішення було прийняте після «низки принципових перемовин із керівництвом ФХУ», які стосувалися як інтересів клубу, так і загальних «стандартів розвитку хокею в Україні».

Клуб зазначив, що для них є визначальними принципи чесної гри, прозорості та доброчесності, і вони не могли залишити без уваги процеси, що викликали обґрунтовані сумніви щодо цих цінностей. Перед клубом стояв вибір між «радикальним протестом» та продовженням боротьби за зміни зсередини, і вони обрали другий варіант, оскільки вихід зі змагань «позбавив би можливості захищати свої позиції, впливати на рішення та підтримувати розвиток українського хокею».

За підсумками перемовин на високому рівні, клуб досягнув взаєморозуміння щодо ключових питань» та отримав підтвердження готовності до діалогу, в тому числі з питань арбітражу. Керівництво клубу висловило очікування, що це також допоможе у вирішенні стратегічних завдань, зокрема в розширенні міжнародних можливостей для українських хокеїстів. Повернення до змагань ухвалене в інтересах гравців, уболівальників та українського хокею загалом.

Нагадаємо, на початку листопада національна збірна України з хокею, яку очолюють Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко, стартувала у першому в історії розіграші Європейського Кубку Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України. 

Цей новий турнір створила Міжнародна федерацією хокею з шайбою (IIHF), починаючи із сезону 2025/2026. Ця ініціатива створена для того, щоб перетворити міжнародні перерви на платформу для значущих, конкурентних ігор національних команд і є важливим кроком вперед у розвитку виду спорту в Європі.

Теги: хокей Українська хокейна ліга спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Златослава є представницею клубу «Rhythm Dance Club» у Боярці
Семирічна Верес виграла золото світової першості з бальних танців
Вчора, 09:06
Окрім спортивної кар'єри, Владислав є поліцейським
Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
10 листопада, 23:37
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії
Збірна України з флорболу взяла участь у турнірі в Італії
10 листопада, 16:32
Нестор з 1999 року живе у Франції
Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер
9 листопада, 15:48
Минулий сезон Крістіансен завершив на тридцятому місці загального заліку Кубка світу, показавши найгірший результат за сім років
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
6 листопада, 16:16
Для Ерла та Вероніки це вже не перше світове визнання: нещодавно вони стали чемпіонами світу-2023
Український дует здобув срібло чемпіонату світу з танців
5 листопада, 13:34
У період відсторонення Валієва увійшла до оточення президента РФ
Прихильниця Путіна Валієва отримала вирок щодо відсторонення
30 жовтня, 22:37
29-річну Сімон засудили до трьох місяців умовного ув'язнення за шахрайство з банківськими картками
Призерка Олімпіади Сімон підозрюється у крадіжці грошей і речей ще чотирьох біатлоністок
28 жовтня, 13:04
Ткач завершив сезон серед найкращих спортсменів Європи у швидкісному скелелазінні
Ткач став бронзовим призером Кубка Європи зі скелелазіння 2025 року
27 жовтня, 18:08

Новини

«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну
Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну
Жіноча збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євробаскет-2027
Син легендарного італійського голкіпера оформив хет-трик за збірну Чехії U19
Син легендарного італійського голкіпера оформив хет-трик за збірну Чехії U19
Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням
Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua