«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею

Після скандального мату з «Соколом» команда провела конструктивний діалог з керівництвом турніру

Хокейний клуб «Крижинка-Кепіталз» (об'єднана команда «Крижинки» та «Київ Кепіталз», які виступають у Балтійській лізі) ухвалив остаточне рішення щодо поточного сезону Чемпіонату України 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Крижинки-Кепіталз».

Київський клуб, який після п'яти зіграних матчів посідав останнє місце у турнірній таблиці, оголосив про тимчасове припинення виступів, через що був скасований запланований матч проти «Шторма» (за нього пізніше була зарахована технічна поразка 0:1). Власники клубу пояснили цей крок порушенням Федерацією хокею України одного з пунктів договору «Про участь у чемпіонаті України з хокею» (зокрема, пункт 3.1.9). Основна претензія стосувалася призначення арбітром Андрія Кічі. Клуб відмовляється брати участь у будь-яких заходах, до яких залучені особи, «які засуджені за злочини або причетні до корупційних дій», що, на їхню думку, стосується судді, який фігурував у справі про хабар антикорупційним органам.

Проте кілька днів тому «Крижинка Кепіталз» повідомила про поновлення виступів у чемпіонаті. Це рішення було прийняте після «низки принципових перемовин із керівництвом ФХУ», які стосувалися як інтересів клубу, так і загальних «стандартів розвитку хокею в Україні».

Клуб зазначив, що для них є визначальними принципи чесної гри, прозорості та доброчесності, і вони не могли залишити без уваги процеси, що викликали обґрунтовані сумніви щодо цих цінностей. Перед клубом стояв вибір між «радикальним протестом» та продовженням боротьби за зміни зсередини, і вони обрали другий варіант, оскільки вихід зі змагань «позбавив би можливості захищати свої позиції, впливати на рішення та підтримувати розвиток українського хокею».

За підсумками перемовин на високому рівні, клуб досягнув взаєморозуміння щодо ключових питань» та отримав підтвердження готовності до діалогу, в тому числі з питань арбітражу. Керівництво клубу висловило очікування, що це також допоможе у вирішенні стратегічних завдань, зокрема в розширенні міжнародних можливостей для українських хокеїстів. Повернення до змагань ухвалене в інтересах гравців, уболівальників та українського хокею загалом.

Нагадаємо, на початку листопада національна збірна України з хокею, яку очолюють Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко, стартувала у першому в історії розіграші Європейського Кубку Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію хокею України.

Цей новий турнір створила Міжнародна федерацією хокею з шайбою (IIHF), починаючи із сезону 2025/2026. Ця ініціатива створена для того, щоб перетворити міжнародні перерви на платформу для значущих, конкурентних ігор національних команд і є важливим кроком вперед у розвитку виду спорту в Європі.