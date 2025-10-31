Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року
Нині триває 1346-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру

За минулу добу відбулося 132 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Великий Бурлук, Підсереднє Харківської області; Костянтинівка, Миколаївка Донецької області; Залізничне, Новоуспенівське, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснив 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили три атаки ворога.

Нагадаємо, триває 1346-й день повномасштабної війни в Україні.

