Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
фото: Bernadett Szabo/Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що окрім Путіна до миру прагне ще Трамп, і саме він має шанс завершити війни між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні повномасштабної війни Росії проти України. Цю заяву Орбан зробив під час інтерв'ю для подкасту MD meets з генеральним директором німецької медіагрупи Axel Springer Матіасом Депфнером, передає «Главком».

На запитання про реальні шанси на завершення конфлікту та зацікавленість Путіна в мирних переговорах чи перемир'ї Орбан відповів ствердно. Він послався на свою особисту розмову з російським диктатором, яка відбулася приблизно за два тижні до інтерв'ю.

Угорський прем'єр пояснив позицію Путіна тим, що «війна має свою ціну, з точки зору людських життів, величезну».

Крім того, Орбан висловив переконання, що до миру прагне і Дональд Трамп. «Трамп вважає, що бізнес корисний для людей. Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше. І це не його его», – сказав Орбан.

Він додав, що саме у Трампа є найбільший шанс стати інструментом для відновлення миру між Росією та Україною, якщо такий шанс взагалі існує, оскільки «більше шансів немає ні у кого».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос. 

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною. 

Теги: війна путін Дональд Трамп Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому 17 жовтня
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
19 жовтня, 05:40
Ракета Tomahawk
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
22 жовтня, 22:24
Нині триває 1332-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року
17 жовтня, 08:18
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
20 жовтня, 11:14
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
22 жовтня, 16:57
Катаріна Матернова зробила заяву про нічну атаку на Київ
«Ніч жаху». Посол ЄС ховалася у ванній під час удару РФ по Києву
22 жовтня, 17:39
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
29 жовтня, 17:57
У Вінницькій ОВА завелася чиновниця, яка виправдовує напад Росії на Україну
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
31 жовтня, 10:01
Олегу Цитлішвілі назавжди 33...
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
15 листопада, 09:00

Політика

Ізраїль модернізував ракети для боротьби з «шахедами»
Ізраїль модернізував ракети для боротьби з «шахедами»
Вітакер заявив, що Трамп посилив НАТО, змусивши союзників збільшити витрати на оборону
Вітакер заявив, що Трамп посилив НАТО, змусивши союзників збільшити витрати на оборону
Кортеж віцепрезидента США потрапив у ДТП
Кортеж віцепрезидента США потрапив у ДТП
Президент Фінляндії пояснив, чому зірвалася зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Президент Фінляндії пояснив, чому зірвалася зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Угорщина відкриває українські школи, а Орбан виступає проти України. Відома діаспорянка пояснила парадокс
Угорщина відкриває українські школи, а Орбан виступає проти України. Відома діаспорянка пояснила парадокс
Глава МЗС Бельгії назвав російські обстріли України воєнними злочинами
Глава МЗС Бельгії назвав російські обстріли України воєнними злочинами

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua