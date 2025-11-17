Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що окрім Путіна до миру прагне ще Трамп, і саме він має шанс завершити війни між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні повномасштабної війни Росії проти України. Цю заяву Орбан зробив під час інтерв'ю для подкасту MD meets з генеральним директором німецької медіагрупи Axel Springer Матіасом Депфнером, передає «Главком».

На запитання про реальні шанси на завершення конфлікту та зацікавленість Путіна в мирних переговорах чи перемир'ї Орбан відповів ствердно. Він послався на свою особисту розмову з російським диктатором, яка відбулася приблизно за два тижні до інтерв'ю.

Угорський прем'єр пояснив позицію Путіна тим, що «війна має свою ціну, з точки зору людських життів, величезну».

Крім того, Орбан висловив переконання, що до миру прагне і Дональд Трамп. «Трамп вважає, що бізнес корисний для людей. Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше. І це не його его», – сказав Орбан.

Він додав, що саме у Трампа є найбільший шанс стати інструментом для відновлення миру між Росією та Україною, якщо такий шанс взагалі існує, оскільки «більше шансів немає ні у кого».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос.

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.