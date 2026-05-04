Самару атакували дрони: що відомо

glavcom.ua
На опублікованих кадрах видно апарат, що рухається на значній висоті
Дрон маневрував над містом та впав на невідомий об'єкт

У Самарській області РФ зафіксовано появу невпізнаного безпілотного літального апарата. Інцидент стався на тлі посилених заходів безпеки, які запровадили в російських регіонах напередодні травневих свят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Нічну активність у небі над Самарою жителі міста почали масово публікувати у соцмережах. За словами очевидців, дрон тривалий час перебував над містом, здійснюючи нетипові маневри та різко змінюючи траекторію польоту. Згодом з’явилося відео, на якому чути звуки вибуху дрону, проте локацію прильоту не видно.

На опублікованих кадрах видно апарат, що рухається на значній висоті. Характер польоту – тривале перебування в одній зоні з періодичними змінами курсу – викликав хвилю занепокоєння серед місцевого населення.

Поява БПЛА викликала особливий резонанс через те, що до головних парадних заходів у РФ залишається всього п'ять днів.

У Самарській області, як і в багатьох інших регіонах РФ, наразі офіційно діють «підвищені заходи безпеки».

На момент публікації офіційні силові структури Самарської області не надали роз’яснень щодо походження безпілотника та підтвердження прильоту по будь-яких об’єктах.

Ситуація залишається напруженою, оскільки у Самарській області нафтопереробний завод у Новокуйбишевську.

Новокуйбишевський НПЗ – велике підприємство «Роснефти» в Самарській області (потужність ~8,8 млн тонн/рік), яке виробляє широкий спектр нафтопродуктів. Завод неодноразово піддавався атакам БПЛА, що призводило до пожеж та призупинення виробництва.

Як відомо, у ніч на 4 травня Москва та область зазнали атаки ударних безпілотників. Попередньо дрони пролетіли через кілька інших регіонів і близько першої години ночі досягли російської столиці, де жителі почули гучні вибухи. Про це пише «Главком».

Один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Внаслідок інциденту постраждав житловий комплекс «Мосфільмівський». За словами мера міста Сергія Собяніна, у будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах.

