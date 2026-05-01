Російський тренер з фігурного катання підозрюється у домаганнях до неповнолітнього

У російському фігурному катанні вибухнув гучний скандал

23-річний тренер Лоскутов демонстрував «нездоровий інтерес» щодо фігуриста 2011 року народження

Пропагандисти повідомляють, що російський тренер та суддя з фігурного катання Валентин Лоскутов підозрюється у домаганнях до неповнолітнього. Про це інформує «Главком».

Як повідомила виконавчий директор Федерації фігурного катання Ленінградської області Ганна Старкова, 23-річний Лоскутов виявляв «нездоровий інтерес» щодо фігуриста 2011 року народження. 

«Демонстрував щодо дитини дивні знаки уваги молодий тренер та суддя Валентин Лоскутов. Зважаючи на все, він має якийсь інтимний інтерес до дітей. Я не уточнюватиму, але дитина показувала мені повідомлення, розповідала, так що я в цьому не сумніваюся. Мабуть, є певні підстави для таких підозр і у слідчих, оскільки стосовно Лоскутова порушено справу за статтею 135.1 Кримінального кодексу РФ «Розпусні дії», судом ухвалено рішення про запобіжний захід у вигляді заборони певних дій. 

Нині важливо знайти інших потерпілих, оскільки тема є серйозною. Припускаю, що такі можуть бути. Йде і внутрішнє розслідування у Федерації фігурного катання Санкт-Петербурга, Ленінградської області та міжрегіональної федерації Північно-Західного федерального округу», – заявила Старкова.

Нагадаємо, російська кьорлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.

