Об'єднаний світ боротьби представив календар відбіркових подій на Олімпіаду-2028

glavcom.ua
Ілля Мандебура
Українська команда у жіночій боротьбі спробує взяти ліцензії у всіх шести вагових категоріях
фото: Асоціація спортивної боротьби України

Перші рейтингові змагання пройдуть у 2027 році

Об'єднаний світ боротьби затвердив календар кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, де 16 борців у кожній ваговій категорії визначатимуться через чотири етапи відбору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UWW.

Коли пройдуть ключові змагання?

Першим етапом відбору стане Чемпіонат світу 2027 року (11-19 вересня), де 72 ліцензії отримають усі медалісти у 18 олімпійських вагових категоріях. Друга фаза є нововведенням: три квоти на кожну вагу будуть розподілені згідно з рейтингом UWW серед спортсменів, які ще не відібралися на першому етапі. Цей рейтинг базуватиметься на результатах семи основних турнірів 2027 та 2028 років, включаючи серії рейтингових турнірів та континентальні першості, що забезпечить ще 54 ліцензії. Зокрема, у 2027 році рейтингові турніри заплановані на лютий, травень-червень та липень, а фінальний рейтинговий старт відбудеться у січні 2028 року.

Третій етап включатиме чотири континентальні кваліфікаційні турніри (Африка та Океанія, Пан-Америка, Європа, Азія), що пройдуть у березні та квітні 2028 року. На кожному з цих змагань розігруватиметься по дві квоти для фіналістів у кожній категорії, що сумарно додасть 144 учасники до олімпійського списку. Фінальним шансом стане Світовий олімпійський кваліфікаційний турнір (18-21 травня 2028 року), де лише переможці у кожній із 18 категорій здобудуть омріяні путівки для своїх країн. Важливою особливістю останнього етапу є обмеження: країни, що вже мають ліцензію у певній вазі, не допускаються до участі, а кожна збірна може виставити лише по два борці в кожному стилі.

Зміни у формуванні сітки на Олімпіаді

Система посіву також зазнала змін: тепер на Олімпійських іграх статус сіяного учасника закріплюється за країною, а не за конкретним атлетом, що дозволяє зберегти позицію в сітці навіть у разі заміни спортсмена. Для всіх інших турнірів посів залишається за борцем особисто. Окрім основних кваліфікаційних стартів, календар на 2027–2028 роки включає серію рейтингових змагань, результати яких впливатимуть на формування олімпійського рейтингу та посів. 

